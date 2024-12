Lavatrice, quanto consuma in € per ogni ciclo di lavaggio

Una lavatrice moderna consuma in media tra 0,5 e 1,2 kWh per ciclo di lavaggio. Se la facciamo tre volte alla settimana arriviamo a 78-187 kWh per un costo tra i 20 ed i 50 euro l’anno. Ovviamente dobbiamo stimare il costo dell’energia di 0,27 kWh. Ricordiamoci che dobbiamo sommare anche il consumo dell’acqua a questo esempio.

Ma come possiamo risparmiare in bolletta? Utilizziamo i cicli a basse temperature sulla maggior parte dei capi. Carichiamo in modo corretto la lavatrice senza esagerare o con pochi panni. Utilizziamo la centrifuga nel modo corretto. Se abbiamo un piano tariffario diviso in ore scegliamo quelle dove costa meno per fare la lavatrice.

Quindi nel pomeriggio tardi o la sera, oppure nel fine settimana. Ricordiamoci poi quando acquistiamo la lavatrice di alcuni dettagli, che non sono così di poco conto, anzi. Controlla la classe energetica sul lungo andare ti farà risparmiare moltissimo in bolletta. Anche la capacità di carico è importante.

Se la nostra famiglia é numerosa scegliamo una lavatrice da 8/10 kg altrimenti non serve, ne basta una da 5/7 kg. Ricordiamoci i lavaggi brevi e a consumo idrico ridotto. Ultimo ma non meno importante se ci sono lavatrici che utilizzano varie tecnologie prendiamo in considerazione questo fatto che può tornarci utile. Adesso che sai quanto consuma una lavatrice e come poter fare per risparmiare lavare i panni non sarà un problema per te e per il tuo portafoglio!