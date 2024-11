Lavi a terra ma qualche capello resta sempre attaccato al pavimento? Come risolvere

Nonostante spazzi e lavi a terra qualche capello resta sempre sul pavimento? Ecco come risolvere.

Faccende domestiche: non piacciono a nessuno, ma tutti dobbiamo farle. Certo, ce ne sono alcune che vanno sbrigate ogni singolo giorno, come igienizzare bagno e cucina e altre, come la pulizia dei vetri, che hanno una cadenza più ampia. Se c’è, però, una cosa su cui tutti siamo d’accordo è l’esigenza di spazzare e lavare a terra quotidianamente: nemmeno questo basta a eliminare ogni singolo capello dal pavimento? Per fortuna c’è una soluzione alternativa.

Che si tratti di capelli o peli di animali, è una lotta continua: per quanto facciamo per raccogliere fino all’ultima traccia, eccoli ricomparire poco dopo in qualche angolo. E ciò vale anche per chi si serve dell’aspirapolvere. Prima, però, di gettare la spugna e decidere di lasciarli dove sono, c’è un prodotto che forse dovreste conoscere.

Addio anche all’ultimo capello dal pavimento: la soluzione

Forse non tutti hanno sentito palare di “aspirapolvere a rullo”, eppure potrebbe essere proprio lo strumento che molti stanno cercando. Laddove, infatti, siamo in grado di “vedere” briciole, peli, lanetta e simili, il problema non si pone: la classica andrà benissimo. Ma come fare per quei granelli minuscoli che, ad un primo sguardo, non notiamo o a quei sottilissimi capelli di cui non ci siamo accorti subito? Questo strumento è l’ideale.

L’aspirapolvere a rullo, grazie al suo motore elettrico e alla sua conformazione specifica, ci permette di raccogliere in modo preciso e accurato tutto ciò che si trova sul pavimento, soprattutto i capelli. La testina aspirante, proprio a forma di rullo, evita che questi e i peli finiscano per “aggrovigliarsi” e si assicura che finiscano dritti nel contenitore recipiente.

Certo, possiamo servirci dei classici metodi – scopa, paletta e aspirapolvere normale – per eliminare il “grosso” dello sporco dal nostro pavimento, ma usare l’aspirapolvere a rullo per essere certi che non sia rimasta traccia di polvere, capelli e simili potrebbe essere la mossa vincente che ci farà risparmiare tempo e fatica.

Non resta, allora, che scegliere la versione più adatta a noi e alle nostre esigenze, sia per potenza che per grandezza, oltre che, ovviamente, per prezzo e provare. Di sicuro in molti non torneranno indietro e l’incubo capelli sul pavimento sarà, finalmente, risolto una volta per tutte.