Lazio in tour gratis 2022, trasporto pubblico locale gratuito per i giovani

Dal 1° luglio al 15 settembre gratis sui mezzi di trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia S.p.A. e Cotral S.p.A., per i giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni, residenti nei Comuni del Lazio, iscritti a LAZIO YOUth CARD

Iniziativa “Lazio in tour gratis 2022” riconosce per la durata di 30 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra 1° luglio ed il 15 settembre 2022, ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni compiuti, residenti nei Comuni del Lazio e iscritti a LAZIO YOUth CARD, la gratuità nell’utilizzo dei mezzi Cotral e Trenitalia in seconda classe nell’ambito dei confini amministrativi territoriali e di competenza della Regione Lazio (eccetto il Leonardo express e Civitavecchia express e tutti i servizi di trasporto eserciti da altre imprese che Trenitalia vende congiuntamente ai propri) in servizio di T.P.L. nel Lazio al fine di incentivare la mobilità pubblica e l’uso del T.P.L. nonché per promuovere e valorizzare il territorio laziale; LAZIOCrea S.p.A., quale gestore di LAZIO YOUth CARD, provvede a veicolare LAZIO in TOUR tramite l’App e fornisce assistenza tecnica (help desk) ai possessori della carta.