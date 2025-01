Le 33 migliori mete europee da visitare nel 2025: Lonely Planet inserisce 4 città italiane

Scopriamo insieme si quali città della nostra bellissima penisola si parla. Un vero e proprio sogno ad occhi aperti! Se non le hai mai viste è giunto il momento.

In Italia ci sono moltissimi posti davvero incantevoli, spesso parliamo anche di piccole cittadine con affacci sul mare o sulle montagne da togliere il fiato. In questa recentissima classifica stilata da Lonely Planet ci sono in classifica ben quattro cittadine della nostra bella penisola. Sei curioso di sapere quali sono?

Scorri le prossime righe per scoprirlo e se non le hai mai viste è il momento di recuperare. Sono dei veri e propri scrigni di bellezza, arte e cultura. Stacca da tutto e da tutti e prenota in questi luoghi.

4 cittadine italiane che devi visitare nel 2025

In Europa ci sono moltissimi luoghi incredibili che vanno visitati. Ricchi di storia, di arte e di cultura. Ogni luogo offre una esperienza unica che unisce queste caratteristiche. Ma secondo voi sono città già note oppure no? In questa incredibile classifica di Lonely Planet troviamo dei nomi molto conosciuti e se non li avete ancora visitate recuperate!

Iniziamo con la prima città, parliamo di Venezia. La città lagunare è unica nel suo genere ed incanta tutte le persone che vanno a visitarla. Perfetta se visitata in inverno perché possiamo trovare un po’ meno gente rispetto alla primavera/estate. Ricordiamo che di recente, per evitare un numero eccessivo di visitatori ci sono alcune regole per l’ingresso, come la tassa.

Ma cosa vedere assolutamente? I vicolo di Dorsoduro, un quartiere che custodisce segreti e storie antiche. Troviamo anche due gallerie d’arte incredibili, Le Gallerie dell’Accademia, dove troviamo capolavori italiani e la Peggy Guggenheim Collection con opere moderne e di arte contemporanea. Al secondo posto troviamo Roma.

Una città millenaria che incanta tutti, anche gli stessi cittadini che la abitano. Il momento ideale per visitarla è la primavera. Come sappiamo bene è un vero e proprio museo a cielo aperti. Possiamo passare dal Colosseo, al Foro Romano fino alle opere di street art dei quartieri di San Lorenzo e di Ostiense.

Al terzo posto troviamo Pompei. Dedicata non solamente a chi ama la storia ma a tutti. E’ possibile, visitandola, vivere una esperienza incredibile. Possiamo toccare veramente che cosa voleva dire vivere nell’antica Roma. Ovviamente poi c’è il Vesuvio e Napoli da poter unire nella visita. Ultima ma non meno bella o ricca è Firenza.

Anche lei perfetta per essere visitata in primavera o autunno. Come non nominare la Galleria degli Uffizi per ammirare quadri di Botticelli, Michelangolo e tanti altri, oppure Piazza della Signoria. La città poi è ricchissima di botteghe artigiane dove perdersi. E cosa dire dei paesaggi da cartolina che possiamo vedere per tutta la Toscana.

Quindi, adesso che conosci queste tre città incredibili che puoi visitare e rientrano nella classifica di Lonely Planet è giunto il momento di dedicargli del tempo. Il tuo cuore ne rimarrà estasiato sia se non le hai mai viste che se le vedrai nuovamente, magari con un occhio diverso!