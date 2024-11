Le 7 frasi che ti faranno avere la meglio in qualunque discussione: lo dice la psicologia

La psicologia svela quali sono le 7 frasi che ti faranno avere la meglio in qualsiasi discussione: così non ti troverai più con le spalle al muro.

Spesso all’interno di una discussione si ha l’impressione, soprattutto qualora non si sia degli abili oratori, di non saper come motivare le proprie scelte e come supportare le proprie tesi, con il risultato di avere la peggio nel confronto con gli altri. Altre volte, invece, la frase giusta da dire ci viene in mente soltanto a distanza di ore dal dibattito.

Insomma, saper esprimere ed argomentare i propri pensieri è tutt’altro che facile, specialmente se bisogna farlo di fronte a chi non la pensa come noi.

Ma niente paura, perché secondo la psicologia ci sarebbero almeno 7 frasi che possono aiutarci a non rimanere a bocca asciutta e a spuntarla in qualsiasi discussione.

La psicologia svela le 7 frasi che ti faranno avere la meglio in qualunque discussione

Secondo la psicologia, ci sarebbero almeno 7 frasi che possono aiutarci ad avere la meglio in una discussione, anche se non siamo degli abili comunicatori. Non servirà alzare la voce né tanto meno adottare modi poco civili. Al contrario, sarà sufficiente pronunciare queste frasi per far scattare dentro al nostro interlocutore un atteggiamento propenso all’ascolto.

Aiutami a capire: spesso quando si discute si perde il focus sull’obiettivo. Pronunciare una frase di questo tipo aiuta a creare empatia e fa capire all’interlocutore che anche noi per primi siamo pronti ad ascoltare. Capisco dove vuoi arrivare: riconoscere il punto di vista dell’altro aiuta – in teoria – a ridurre la sua resistenza e a favorire un confronto civile e costruttivo. E se provassimo a fare questo: a volte quando si discute si innesca un circolo vizioso senza fine. Se si dimostra di voler risolvere il problema proponendo una soluzione è possibile che il nostro interlocutore cambi atteggiamento dimostrandosi più comprensivo e propositivo. Rispetto il tuo punto di vista: durante un confronto molto acceso spesso si perde di vista il rispetto verso l’altro. Ribadirlo aiuta a riportare i toni ad un livello più civile. Inoltre, dimostra che riconosciamo il diritto dell’altra persona ad avere la propria opinione, anche se non siamo necessariamente d’accordo. Potrei sbagliarmi, ma…: anche se non è facile, è importante ammettere che esiste la possibilità di essere in errore. Pronunciare questa frase può fare una grandissima differenza nel modo in cui gli altri percepiscono le nostre affermazioni. Smorza i toni ed apre uno spiraglio verso il confronto. Troviamo un punto d’incontro: trasforma una discussione in un confronto costruttivo. Se proprio non si riesce a risolvere il conflitto è comunque possibile trovare un terreno comune che vada bene per tutte le parti coinvolte. Grazie per aver condiviso il tuo punto di vista: anche manifestare la propria gratitudine può cambiare le sorti del confronto. Significa che si apprezza il punto di vista altrui, pur non condividendolo.

Grazie a queste frasi dimostrerai al tuo interlocutore che non ti interessa soltanto avere ragione, ma generare anche un confronto positivo. In più, riuscirai a spostare la discussione dal disaccordo all’accordo e a spuntarla in ogni occasione!