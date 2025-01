Le 7 pulizie e faccende da fare obbligatoriamente in casa a gennaio: ti preparano a un nuovo anno

Scopriamo insieme che cosa è assolutamente importante fare in casa quando iniziamo un nuovo anno, come in questi giorni. Prendi assolutamente nota.

Un nuovo anno che inizia è un nuovo capitolo della nostra storia che possiamo scrivere ma sai che ci sono alcune pulizie che è bene fare proprio in questo momento particolare? Noi oggi ti vogliamo svelare quali sono e per quale motivo andrebbero fatte adesso. Siamo assolutamente certi che ti abbiamo incuriosito.

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a vedere quali sono. Potremmo già averne fatte alcune che dici? Scorri subito e scopriamolo insieme.

Le pulizie da fare con il nuovo anno sono loro

Sistemare la propria casa con il nuovo anno ci permette di mettere ordine e portare una ventata di freschezza in casa. Ma quali sono le pulizie consigliate in questo periodo? Iniziamo subito con la prima, ovvero le pulizie dopo la fine delle feste. Dedichiamo in modo particolare alla cucina pulendo a fondo il forno, il microonde ed il piano cottura.

Ovviamente controlliamo la dispensa e gettiamo se troviamo alimenti scaduti. Passiamo poi ai tavoli, disinfettiamoli e puliamoli se vanno messi via perché magari utilizzati solamente nelle giornate dove avevamo tanti ospiti. Ovviamente togliamo le decorazioni e mettiamole al loro posto facendo attenzione a non romperle.

Passiamo al secondo punto. Dedichiamoci al decluttering e all’organizzazione. Partiamo dagli armadi e dai cassetti. Eliminiamo quello che non mettiamo e che occupa spazio. Sistemiamo, finalmente, le bollette e le ricevuto che ci possono servire. Terzo consiglio. Dedichiamoci alla pulizia delle finestre per avere il massimo della luce invernale.

Puliamo ed aspiriamo tappeti e moquette, in questo modo diremo addio alla polvere. Laviamo le tende e puliamo sotto i mobili. La nostra casa sarà come nuova! Quarto consiglio. Puliamo coperte e termosifoni, possono accumulare polvere e non funzionare al meglio. Nella zona ingresso aggiungiamo anche un tappeto per pulire le scarpe quando entriamo in casa.

Quinto punto. Dedichiamoci al bagno pulendo per bene la vasca o la doccia dicendo addio al calcare. Facciamo fare un bel giro a vuoto alla lavatrice per eliminare i cattivi odori. Per ultimo ma non meno importante, sistemiamo i nostri armadietti! Penultimo punto. Organizziamo lo spazio esterno eliminando le foglie e controllando i vasi.

Se ci sono ancora in giro attrezzi da giardino sistemiamoli dove non si rovinano in attesa della primavera. Ultimo punto ma non meno importante cerchiamo di utilizzare prodotto sostenibili per le pulizie. Alcuni esempi? Il bicarbonato, il limone e l’aceto, in questo modo faremo meno male all’ambiente e al nostro portafoglio.

Creiamo anche un piano di lavoro per le pulizie, una sorta di routine settimanale che ci permette di non fare tutti i lavori nel fine settimana togliendoci del tempo prezioso per la nostra famiglia.