Le due vite di Tu di Cernuto, il prezzo del riscatto

Genere: Narrativa/Romanzo di formazione

Pagine: 241

Prezzo: 16,64 €

Quanto può costare in termini antropologici ed esistenizali il riscatto di un uomo? Che tipo di cambiamento è necessario affrontare per scrollarsi di dosso il senso di inettitudine?

Lo scrittore Aldo Cernuto, copywriter e direttore creativo nei maggiori network di pubblicità, nonché vincitore d numerosi premi in Italia e all’estero, affronta questa tematica nella sua prima opera di narrativa in italiano dal titolo Le due vite di T., romanzo di formazione scritto in seconda persona.

Le due vite di T racconta i due momenti contrapposti della vita del protagonista.

Nella prima parte si narra dellanascita fino all’adolescenza di un bimbo in apparenza ritardato e con gravi difficoltà familiari. Segue il momento U, vocale che unita a T dà il pronome personale Tu, che si svolge ai giorni nostri: il protagonista, divenuto uno sceneggiatore di successo, fa i conti con i momenti critici della sua metamorfosi, verso un finale drammatico e risolutivo.

Il romanzo è una confessione a cuore aperto che non risparmia momenti di cruda verità, perché crescere vuol dire misurarsi con il dolore:

Il maestro dice che non ce la fai; non è che non ce la fai perché non ti impegni. No, tu ti impegni anche. È che proprio non ce la fai. Quindi tanto vale smetterla qui.

Questa cosa ti ha fatto male. Un po’ perché hai capito che la mamma ne sta soffrendo (e di sicuro non si trattiene dal fartelo sapere), ma anche perché ti senti addosso una colpa che ben conosci. Hai la sensazione d’aver commesso una grave mancanza nei suoi confronti. Qualcosa che forse potrai condividere con tuo padre, ma non certo con lei.

La prima parte (T) ha luogo a partire dai tardi anni ’80, in una città della provincia, dove un bambino, figlio unico di genitori separati, ha un deficit di apprendimento e di inserimento sociale. Lo stesso ambiente scolastico, lungi dal cogliere la sua particolare sensibilità, tende ad emarginarlo.

Nel superare la fase adolescenziale, complici anche le passioni per la lettura e per gli scacchi, il protagonista sembra trovare un suo percorso: dopo tanto penare, arriva ad eccellere negli studi e costruirsi un primo barlume di vita sociale.

Le due vite di T è un romanzo toccante che si avvale di un continuo flusso di svelamenti, consigli, dichiarazioni d’amore paterno e “colpi di scena” finali che ripropongono il dinamismo proprio della vita degli esseri umani.

L’autore sembra voler dire che le cicatrici della vita sono in realtà lapidi dei nostri slanci più nobili, che rendono l’uomo tale di questo nome.

