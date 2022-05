“Le foglie del destino. Libro I – La Saga della Druida Bianca”, il nuovo romanzo di Marco Motta

Casa Editrice: Gruppo Albatros Il Filo

Collana: Nuove Voci – Imago

Genere: Fantasy

Pagine: 320

Prezzo: 16,50 €

Nel romanzo fantasy “Le foglie del destino. Libro I – La Saga della Druida Bianca” di Marco Motta si narra una storia ricca di magia con protagonista una giovane druida di vent’anni, Alys, che ha il potere di staccarsi dal piano materiale e di entrare in quello spirituale grazie all’energia infusa dalla natura. Dopo aver trascorso tutta la vita presso il circolo druidico dei Salici Bianchi, la ragazza deve avventurarsi nel mondo per compiere quelle esperienze che la porteranno a diventare adulta, contando solo sulle proprie forze e sulle proprie conoscenze – «La sua mente la portava a tutte le giornate che aveva trascorso dentro il circolo. Ora era libera di scoprire il mondo, di gustarsi ciò che non aveva mai potuto vedere, ascoltare e sentire nei primi venti cicli dorati della sua vita. Tutto intorno a sé le sembrava pieno di vita e di energia». Alys ha estremo bisogno dell’energia della natura per compiere il suo cammino; in particolare, negli alberi della famiglia della betulla la ragazza riesce a effettuare un’unione spirituale perfetta, ben descritta dall’autore quando ci mostra la condivisione della linfa vitale della pianta con la sua. Alys vuole comprendere il mondo e vuole sentirlo in tutti i suoi respiri; il suo viaggio però la porterà molto lontana da quello che era il suo scopo primario: la protagonista si trova infatti invischiata in una vicenda molto più grande di lei, che coinvolge non solo il suo pianeta, Haara, ma anche il suo gemello, Calideo. In questo primo volume di una trilogia fantasy, Marco Motta narra due appassionanti storie parallele ambientate in mondi diversi: quella di Alys e quella di Tias, un giovane appartenente all’ordine dei Cavalieri della Falce Scarlatta, che si trova a dover gestire il crollo delle sue granitiche certezze quando comincia a capire di aver combattuto una guerra sbagliata sin dal principio, protratta troppo a lungo a causa di una menzogna. Il cammino di Alys e di Tias si intreccia indissolubilmente, come per volere di uno spirito superiore, e li porta a viaggiare nei rispettivi mondi e ad aiutarsi l’un l’altra; il loro legame si fa sempre più profondo man mano che entrambi comprendono la pericolosità della forza maligna che si sta diffondendo nei loro pianeti. Le mire dei Druidi Neri hanno portato contaminazione e guerra ad Haara e a Calideo, e spetterà ai due protagonisti e ai loro coraggiosi alleati combattere per i loro popoli, e rovesciare un destino funesto.

Contatti

www.instagram.com/marco_motta_scrittore/

www.facebook.com/profile.php?id=100073651570795

www.gruppoalbatros.com



Link di vendita online

www.gruppoalbatros.com/prodotti/le-foglie-del-destino-marco-motta/