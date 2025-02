Le onde del passato, anticipazioni da brividi: un mistero torna a galla e svela una verità sconvolgente

Il terzo appuntamento con Le onde del passato rivelano che un mistero tornerà a galla. Le anticipazioni dicono che ci sarà una verità sconvolgente: ecco che cosa accadrà.

La serie TV con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi tornerà in onda questa sera, venerdì 28 febbraio, con il terzo appuntamento. Dalle ore 21:30 su Canale 5 i telespettatori avranno modo di continuare a seguire le vicende che legano i personaggi di Anna Reali e Luca Bonnard. Quest’ultimo proseguirà a indagare sull’omicidio di Marzo Zan che ha portato all’arresto di Tamara Valente, interpretata da Irene Ferri.

Il debutto de Le onde del passato sulla rete ammiraglia di Mediaset è arrivato lo scorso 19 febbraio, andando incontro a un buon risultato dal punto di vista Auditel, riuscendo a racimolare 2.756.000 spettatori pari al 16.1% di share. Un buon risultato l’ha avuto anche il secondo appuntamento, che ha registrato 2.412.000 spettatori pari al 14,8% di share. Le anticipazioni della terza puntata rivelano che un mistero tornerà a galla e svelerà una verità sconvolgente per tutti.

Le onde del passato, anticipazioni terza puntata: la verità sconvolgerà Luca

La fiction di Canale 5 è prodotta da Banijay Studios Italy ed è diretta da Giulio Manfredonia. Le onde del passato è liberamente ispirata alla storia raccontata da Federico Brunini nel romanzo Due sirene in un bicchiere. Il terzo appuntamento, come detto, andrà in onda nel prime time di venerdì 28 febbraio, quando verranno a galla verità sconvolgenti sulla moglie di Luca Bonnard.

La moglie dell’ispettore è scomparsa molti anni prima, ma le anticipazioni rivelano che la sua ombra tornerà a risonare nelle vite degli abitanti dell’Isola d’Elba. Con l’andare avanti delle indagini, il poliziotto si renderà conto che la donna potrebbe aver avuto un ruolo centrale negli eventi del 2004 a bordo sullo yacht Slang poi affondato. All’epoca, Anna e Tamara furono violentata da alcuni ragazzi sconosciuti e mascherati, la cui identità continua ad essere nascosta.

Una verità che avrà delle serie conseguenze anche nelle vite del presente dei personaggi, soprattutto per quanto riguarda Bonnard che dovrà rispondere non solo al suo privato ma anche sull’aspetto professionale, dato che è direttamente coinvolto nella vicenda. Il fatto che la moglie di Luca abbia avuto un ruolo nelle vicende del passato porterà a delle difficoltà nel rapporto tra Anna e Luca, che sul finale della seconda puntata si erano lasciati andare alla passione.

Le onde del passato terza puntata, la decisione drastica di Anna

Le anticipazioni della terza puntata de Le onde del passato rivelano anche che Luca Bonnard non si renderà subito conto del grado in cui la moglie sia realmente implicata nella vicenda di oltre vent’anni fa. Una vicenda che sarà più chiara quando verrà scoperto un archivio segreto e la presenza di una collana che forniranno una nuova interpretazione sulla questione.

Verrà a galla anche il fatto che alcune persone vicino al B&B Le Sirene potrebbero essere implicate nell’omicidio Zan. Visti gli eventi, Anna sarà sempre più preoccupata e deciderà di cercare un aiuto esterno, per questo motivo contatterà un ex commissario che nel 2004 era in servizio quando lei e Tamara subirono la violenza sullo yacht.