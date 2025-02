Le onde del passato, i luoghi della fiction e quante puntate ci aspettano: tutti i retroscena

È in partenza Le onde del passato, la nuova serie TV targata Mediaset girata in bellissime location: le puntate e i retroscena.

Il conto alla rovescia è terminato, i telespettatori avranno l’opportunità di vedere in prima serata su Canale 5 la nuova fiction diretta da Giulia Manfredonia e firmata da Banijay Studios. La narrazione è ispirata al romanzo Due sirene in un bicchiere dello scrittore Federica Brunini. Il titolo della serie è Le onde del passato e intratterrà il pubblico per le prossime settimane.

I primi due episodi della fiction andranno in onda dalle ore 21:30 sulla rete ammiraglia di Mediaset e online su Mediaset Infinity nelle serate di mercoledì 19 febbraio e venerdì 21 febbraio. Si tratta di un thriller che vede come protagonisti due grandi attori della scena italiana, ovvero Anna Valle e Giorgio Marchesi, che sono tornati a lavorare insieme nei mesi di aprile e maggio scorso, quando il cast si è trovato sul set.

Le onde del passato, la trama della serie di Canale 5

La storia della serie TV si apre nel 2004 e si concentra sulla vita di Anna Reali (Anna Valle), una pilota d’aereo che si ritrova ad affrontare il suo passato: quando era molto giovane, Anna e l’amica Tamara (Irene Ferri) sono state vittime di una violenza di gruppo quando hanno partecipato a una festa su uno yatch, da quel momento in poi hanno vissuto un vero incubo.

La fiction vedrà un salto temporale di vent’anni, quando Anna dovrà tornare sull’isola che aveva lasciato anni prima, mentre Tamara è rimasta sull’isola ed è la proprietaria di un B&B specializzato in vacanze terapeutiche. La donna contatta l’amica e le farà sapere di essere riuscita a trovare uno dei molestatori, ma quando la pilota di aerei arriva sull’isola, l’uomo è morto e Tamara sarà accusata di omicidio.

Una situazione complicata che costringe Anna a confrontarsi non solo con il suo passato, ma anche a riscoprire il suo forte legame con l’amica e spingerla a collaborare con Luca (Giorgio Marchesi), il commissario di polizia che l’aveva soccorsa vent’anni prima dopo la molestia. Anna si ritrova così a dover dimostrare l’innocenza di Tamara.

La onde del passato, ambientazione e cast

Le riprese de La onde del passato hanno avuto luogo in un posto meraviglioso, perché il set si è trasferito sull’Isola d’Elba tra aprile e maggio 2024. I posti scelti sono stati principalmente il centro turistico di Porto Azzurro, ma alcune scene sono state girate anche a Rio Marina, sulla spiaggia di Schiopparello e sul Monte Capanne. Tutti luoghi bellissimi che danno un valore aggiunto alla fiction.

Oltre ad Anna Valle e Giorgio Marchesi, che sono gli attori principali, che interpretano rispettivamente Anna e Lucca, ci sono molti altri interpreti che hanno preso parte al lavoro ci sono anche Irene Ferri, Fiorenza Pieri, Fausto Maria Sciarappa, Maria Rosaria Russo, Silvia Mazzieri, Andrea Tidona e Maurizio Donadoni.