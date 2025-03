Le onde del passato, le anticipazioni: una morte segna i protagonisti e oscuri segreti rischiano di venire a galla

Le anticipazioni della quarta puntata de Le onde del passato rivelano che una morta segnerà i protagonisti, mentre oscuri segreti rischiano di emergere.

Su Canale 5 sta andando in onda la nuova serie televisiva con protagonisti Anna Valle e Giulio Marchesi, nei panni rispettivamente della pilota di aerei Anna Reali e dell’ispettore Luca Bonnard. L’ultimo appuntamento, trasmesso venerdì scorso in prima serata, ha tenuto con il fiato sospeso 2.253.000 di spettatori che hanno seguito i nuovi episodi diretti da Giulio Manfredonia. Le anticipazioni della quarta puntata rivelano che ci saranno diversi colpi di scena.

Il quarto appuntamento della serie televisiva Mediaset, liberamente ispirata a al romanzo “Due sirene in un bicchiere” di Federica Brunini, andrà in onda questa sera, venerdì 7 marzo alle ore 21:30 sulla rete ammiraglia. Una produzione che sta portando i telespettatori in un viaggio emozionante e pieno di mistero tra i sentieri e le spiagge della bellissima isola d’Elba, dove si è stabilito il set per diverse settimane. Gli spoiler del nuovo episodio de Le onde del passato raccontano che i segreti di Anna verranno svelati e la donna dovrà fare delle scelte complicate.

Le onde del passato, anticipazioni quarta puntata: Anna deve fare scelte difficili

Le anticipazioni del quarto appuntamento con Le onde del passato, una coproduzione tra RTI e Banijay Studios Italy, raccontano che le indagini proseguiranno per fare luce sull’omicidio dell’avvocato Marco Zan, sulle vicende accadute vent’anni prima ad Anna e Tamara quando erano due ragazzine e si sono ritrovate vittime di uno stupro su uno yacht.

Gli spoiler rivelano che la puntata riprenderà dall’omicidio dell’ex commissario, dove le conseguenze si ripercuoteranno sui vari protagonisti della vicenda. Ad avere la peggio sarà Mia, la figlia di Tamara, che entrerà in una crisi profonda e i suoi nervi saranno a fior di pelle. La giovane ragazza sarà messa alla prova e si ritroverà in una situazione più grande di lei da gestire. Ad aiutarla, però, ci sarà Anna che farà di tutto per toglierla dai guai.

Gaetano si mostrerà accanto ad Anna, sostenendola e offrendole una figura paterna sulla quale appoggiarsi. L’uomo l’affiancherà anche quando Anna dovrà fare scelte molto difficili, che cambieranno per sempre la sua vita e quella di chi le sta attorno. A Luca Bonnard sarà assegnato il caso per risolvere chi ha ucciso l’ex commissario e dovrà fare luce sulla vicenda, cercando di far emergere tutta la verità.

Le onde del passato, anticipazioni: l’atroce verità dal passato

Ad affiancare Bonnard nelle indagini del caso ci sarà sempre Beatrice, che proprio la sera in cui il padre è morto stava festeggiando di essere diventata ispettrice. La giovane poliziotta, però, dovrà affrontare una durissima verità dal passato perché verrà a sapere delle colpe del padre. Le anticipazioni raccontano anche che i segreti di Anna stanno per venire a galla, anche se la pilota cercherà in tutti i modi di nascondere.

Le indagini del caso, nel frattempo, si fanno sempre più complicate e la soluzione dell’omicidio apparirà sempre più difficile da ottenere per Luca e tutta la squadra. Tutti i personaggi, infatti, vacilleranno e sembrano quasi del tutto schiacciati dai loro pressanti sensi di colpa e dalla speranza vana di ottenere la redenzione.