Le pensioni minime aumenteranno nel 2025? Cosa dice la Legge di Bilancio

Le pensioni minime sono trattamenti rivolti a quelle persone che, per un motivo o un altro, non hanno potuto lavorare continuativamente o mettere insieme una contribuzione bastevole ad accedere alle forme ordinarie di pensione. Per esempio coloro che sono stati a lungo disoccupati, i lavoratori precari e le donne che hanno interrotto la loro carriera lavorativa per motivi familiari.

Aumenti reali delle pensioni minime nel 2025

Nonostante l’impegno formale del Governo per attuare il prima possibile un adeguamento dei trattamenti minimi, finora non era stato fatto nulla di concreto per far crescere gli assegni considerati troppo bassi per poter garantire un tenore di vita accettabile. Qualcosa è però cambiato con la nuova legge di Bilancio: è giunto l’incremento tanto atteso.

Il problema è che la manovra ha previsto un aumento di soli 3 euro al mese: un incremento considerato insufficiente da molti. Ecco perché, anche dall’interno della maggioranza, c’è chi chiede uno sforzo in più. Forza Italia ha chiesto un aumento più significativo, proponendo di portare le pensioni minime a 620-630 euro al mese.

La Lega, invece, sta suggerendo di concentrare gli sforzi sul rafforzamento su altro. Per esempio sulla sostenibilità del sistema e il rafforzamento della previdenza complementare per garantire una maggiore sicurezza economica a lungo termine.