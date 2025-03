Le prime edizioni di libri famosi che valgono tantissimo: se le hai sei in possesso di una fortuna

Non so se ti è mai capitato di comprare un libro senza pensarci troppo, magari in una bancarella dell’usato o in una libreria di seconda mano, solo per scoprire che valeva una fortuna. A me è successo e ancora oggi mi chiedo come ho fatto a essere così fortunata.

Era una domenica mattina e stavo passeggiando per un mercatino dell’usato nel centro della mia città. Adoro perdermi tra le bancarelle piene di oggetti polverosi, vecchie fotografie e soprattutto libri. Quel giorno, tra le pile di volumi ammassati alla rinfusa, ho trovato una copia di Carrie di Stephen King.

Forse ne hai sentito parlare. Si tratta forse del romanzo che, più di tutti, ha portato al successo quello che oggi è considerato da molti un vero e proprio maestro del genere horror e le cui opere hanno ispirato anche geni del cinema come Stanley Kubrick (ricordi di Shining?).

Come ho scoperto di avere un tesoro tra le mani: la prima edizione di “Carrie” e altre che valgono una fortuna

Il libro mi sembrava particolarmente vecchio e, guardando meglio, ho notato che era una prima edizione del 1974 pubblicata da Doubleday. Non l’ho comprato. E mi mangerò le mani a vita per questo! Con mia grande sorpresa, ho scoperto che la copia valeva tra i 2000 e i 5000 euro, a seconda delle condizioni! Mi tremavano le mani. Avrei potuto spendere meno di 10 euro per un pezzo da collezione. Mai, mai, mai me lo sarei immaginata. Mi è letteralmente caduta la mascella.

Da quel giorno ho iniziato a studiare meglio il mondo delle prime edizioni, scoprendo che ci sono tantissimi libri poco noti al momento della pubblicazione ma che poi hanno acquisito un valore incredibile. Voglio trasmettere a te la conoscenza che ho acquisito, in modo tale che tu possa non fare il mio stesso errore!

Le prime edizioni di “The Catcher in The Rye” (in Italia noto come “Il Giovane Holden”) di J.D. Salinger valgono persino 10.000 euro. Ricorda che devono essere in eccellenti condizioni e dotati della sovraccopertina originale, che è di colore rosso.

Anche “Harry Potter e la Pietra Filosofale” di J.K. Rowling edito da Bloomsbury nel 1997 può avere un valore molto elevato. Nello specifico, le 500 copie della prima edizione con errori tipografici (come l’indicazione di “una bacchetta” due volte nella lista degli oggetti di Harry) può valere persino più di 30.000 euro.

Insomma, questi tre libri che ti ho citato sono dei veri e propri TESORI che negli anni hanno acquisito un enorme valore per i collezionisti… un valore che sembra persino destinato a crescere!