Le salviette umidificate si sono seccate? Il trucco semplice per recuperarle. Non le butterai più

Salviette umidificate ormai secche: ecco il trucco semplicissimo con il quale puoi recuperarle, basta sprechi.

Sono comode in ogni situazione e la maggior parte di noi ne tiene una confezione in borsa, in auto, nello zaino della palestra e così via. Parliamo delle salviette umidificate, sottili veli di carta che ci servono per pulire, in alcuni casi perfino disinfettare, mani, oggetti e simili. Può capitare, però, che dopo l’apertura queste tendano a seccare nel giro di pochi giorni e perdere, così, la loro funzione. Aspettiamo a buttarle: c’è un trucco semplicissimo con il quale recuperarle ed evitare sprechi.

Non solo quando abbiamo dei bambini: le salviette umidificate sono ormai le nostre migliori alleate in ogni circostanza. Oltre ad eliminare lo sporco, la maggior parte di esse lascia anche un gradevole profumo. Ce ne sono di ogni genere e marca, da quelle per la pelle a quelle per le superfici. Come comportarsi, però, quando poco dopo averle aperte notiamo che stanno seccando e perdendo di efficacia?

Il trucco per recuperare le salviette umidificate: se si sono seccate fai così

Un trucco semplice ed economico, che prevede l’aggiunta di ingredienti comuni: è questa la soluzione da provare. A seconda delle esigenze e di ciò che abbiamo a disposizione, possiamo recuperare le nostre salviette ed evitare sprechi. Andiamo a vedere, allora, nel dettaglio, cosa usare e come procedere.

In primo luogo, possiamo servirci di comune acqua. Basterà immergere con delicatezza le salviette nel liquido per qualche secondo e poi strizzare con delicatezza: in questo modo, torneranno “bagnate” e saranno pronte all’uso nel giro di pochi secondi. Anche l’olio per bambini è un’ottima alternativa: basterà aggiungerne qualche goccia sulle salviette che andremo poi a “strofinare” insieme fino a quando non sarà assorbito.

Che dire, poi, dell’aloe vera? Una noce di questo gel portentoso, naturalmente idratante, basterà a far tornare le nostre salviette come nuove. Possiamo unirlo all’acqua e, come nel primo caso, procedere ad immergere per pochi istanti le salviette all’interno della soluzione. E non dimentichiamo la crema idratante: possiamo scegliere la nostra preferita e spalmarne un goccio sulle salviette che andremo poi a strofinare con delicatezza.

Infine, ma non per importanza, possiamo realizzare una vera e propria soluzione fai da te a casa: useremo acqua distillata, amamelide e un paio di gocce del nostro olio essenziale preferito. Dopo aver riversato il composto in un erogatore spray, vaporizzeremo sulle salviette al momento dell’uso per farle tornare umide ed efficaci.