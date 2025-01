Le scarpe troppo piccole non sono più un problema: questo trucchetto (a costo zero) mi salva sempre

Scopriamo tutti i consigli per fare in modo che le nostre scarpe ci calzino alla perfezione. Così potremmo dire addio al dolore ed il nostro portafoglio è felice.

Quante volte ci è capitato che abbiamo comprato delle scarpe e ci sembravano comode ma mettendole per qualche momento in più oltre la prova risultavano troppo piccole? Non possiamo cambiarle una volta utilizzate e andare dal calzolaio per farle allargare ha un suo costo. Noi oggi ti vogliamo mostrare la soluzione.

Scopriamo insieme come sistemare della scarpe che sono strette spendendo praticamente zero euro. E’ facile, veloce e funziona veramente. Iniziamo subito.

Scarpe strette? La soluzione è questa

Impossibile dire che non ti è mai capitato di avere delle scarpe che calzavano strette. Magari le hai trovate in super offerta con i saldi e hai pensato che potessero andare bene ugualmente. Noi oggi ti vogliamo mostrare alcuni trucchi che ci permettono di metterle in forma senza spendere un capitale dal calzolaio.

Iniziamo subito con il primo dei tre metodi. Le nostre calzature sono in cuoio?Tutto quello che ci occorre sono un paio di calzini molto spessi e il phon. Si hai letto bene. Ma come utilizziamo il tutto? Indossa i calzini, metti le scarpe e regola poi il phon ad una temperatura media. Direziona il flusso di aria per un paio di minuti nei punti maggiormente dolorosi, e di conseguenza stretti.

Fai molta attenzione a non fermarti con la bocchetta del phone, devi muoverla, altrimenti potresti rovinare la scarpa. In questo modo le tue scarpe di ammorbidiranno e ti calzeranno come non mai! Il secondo metodo per sistemare le nostre scarpe prevede l’utilizzo del freddo. Prendiamo un sacchettino di quelli trasparenti, dove congeliamo gli alimenti.

Mettiamo dentro l’acqua e posizioniamolo dove la calzatura ci da maggiormente fastidio. Adesso mettiamo tutti in congelatore. Quando l’acqua si congela si espande e questo ci aiuta per allargarla! Ovviamente facciamolo solamente quando sono nuove, o prendiamo qualche accortezza nel farlo. Ultimo consiglio.

Compriamo un forma scarpe. Può essere un investimento molto interessante perché ci permetterà di allungare o allargare le calzature. Ci sono anche quelli specifici per gli stivali. Ma come funziona? Si spruzza un prodotto che ammorbidisce la pelle nella parti che vogliamo allargare. Si mette all’interno la scarpa, facendola aderire con attenzione e si ruota una maniglia fino a quando non si espande.

Si lascia poi in posa dalle sei alle otto ore. Se non è sufficiente il risultato possiamo anche ripetere l’operazione. Puö succedere che ci vogliano alcuni giorni per raggiungere il nostro risultato. Come vedi i primi due sono metodi completamente a costo zero mentre l’ultimo è un investimento. Ma sicuramente i tuoi piedi ringrazieranno sempre, come il tuo portafoglio!