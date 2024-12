Le usiamo tutti ogni giorno, ma non ci preoccupiamo mai di lavarle: i rischi da tenere a mente

Ci sono oggetti di uso quotidiano dei quali non abbiamo abbastanza cura: attenzione ai rischi, pochi lo sanno.

Ogni giorno, nella nostra routine, ci sono una serie di oggetti dei quali non possiamo fare a meno e che consideriamo quasi un’estensione di noi stessi. Eppure, nonostante l’importanza che rivestono, non ce ne prendiamo cura abbastanza, finendo, anzi, per trascurarli. Attenzione, in particolare, a questa brutta abitudine: non ci preoccupiamo mai di lavarle, ma potrebbero esserci delle conseguenze.

Quando l’igiene sia fondamentale, non solo riguardo la nostra persona ma anche la casa e gli oggetti che vi si trovano, è ben noto a tutti. Perché, allora, ci impegniamo così tanto a igienizzare pavimenti, superfici e varie e non pensiamo a ciò che, invece, entra proprio in contatto con la nostra persona?

Non ci preoccupiamo mai di lavarle, ma è un grosso errore: perché

Tra gli oggetti personali più trascurati ci sono, per molti, le spazzole. Sì, quelle con cui districhiamo la chioma e che usiamo per ottenere la piega perfetta. Non assicurare a questi oggetti un lavaggio frequente e corretto, però, potrebbe avere conseguenze per niente piacevoli.

Dobbiamo, infatti, tenere a mente che tra le setole si annidano non solo capelli caduti e pelle morta, ma anche sporcizia varia, come polvere, lanetta e tutto ciò che vi resta impigliato. A lungo andare, dunque, queste diventano un ricettacolo di germi e batteri che, se non igienizzate, potrebbero entrare in contatto col nostro capo.

Ecco, allora, perché occorre assicurarsi di lavarle con cadenza regolare. Come? Si può ottenere un risultato perfetto sfruttando ingredienti naturali, come del comune aceto di mele. Dopo aver, quindi, eliminato tutti i capelli accumulatisi all’interno, andremo ad immergere le nostre spazzole in un recipiente riempito con acqua calda e aceto.

Lasceremo in ammollo per almeno un quarto d’ora e poi procederemo ad “insaponarle”, dopo averle sgocciolate, con un prodotto che, sicuramente, tutti abbiamo in casa: dello shampoo. Possiamo tranquillamente usare quello di cui ci serviamo di solito, a patto che sia delicato.

Dopo aver lasciato anche questo composto in posa per qualche minuto, potremo risciacquare la spazzola per eliminare schiuma ed eventuali residui e poi lasciar asciugare all’aria. Mai riporle da bagnate: l’umidità favorisce il proliferare di germi e batteri che, invece, noi vogliamo far sparire.