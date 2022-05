Legalità quale presupposto dello sviluppo del territorio. L’incontro a Gaeta

Si è tenuto sabato 28, presso Villa Irlanda in Gaeta l’incontro organizzato dalla Legazione del Golfo di Gaeta dell’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano. Il titolo dato a questo forum è stato ”Legalità quale presupposto dello sviluppo del territorio”.

L’intento era quello di mettere assieme i rappresentanti di tutte le istituzioni che operano nel territorio al fine di intavolare un confronto virtuoso di crescita e stimolare le giuste sinergie tra enti, associazioni e sindacati.

Alla presenza dei massimi vertici nazionali dell’Istituzione giunti da Pisa, il presidente Umberto Ascani, il segretario Giancarlo Binelli ed il Legato dell’Isola d’Elba Giorgio Cuneo, i Delegati del Golfo, Dott. Daniele Elpidio Iadicicco ed il Cav. Alberto Simione, hanno potuto apprezzare gli interventi di tutti gli attori istituzionali politici e militari del comprensorio.

Si sono susseguiti al tavolo dei relatori: il Col. Elio Manes, comandante dell’8° Reggimento dei Bersaglieri; il Ten. Col. Luigi Galluccio, comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Formia, il Cap. di Fregata Angelo Napolitano, comandante la Capitaneria di Porto di Gaeta, Il Dott. Metelli, dirigente della Polizia di Stato di Formia ed il Ten. Franco Franchi, comandante dei Carabinieri di Gaeta.

Presenti anche il Dott. Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone, ed il Dott. Vittorio Piscitelli, Presidente della Confcommercio di Formia. Hanno reso le loro testimonianze inoltre la Prof.sa Valente, Preside dell’Ist. Nautico di Gaeta, accompagnata da un drappello di studenti ed il Direttore della Fondazione Caboto Clemente Borelli.

In rappresentanza delle amministrazioni hanno portato il loro contributo il Sindaco Giovanni Agresti e la vice sindaco Elena Palazzo per il Comune di Itri, l’assessore Gianna Conte per il Comune di Gaeta e l’avvocato Giovanni Valerio per il Comune di Formia.

Presenti all’incontro rappresentanti di molte associazioni ed ordini. L’amm.glio Porcelli per l’Amni di Latina, l’avv. Ciufo per L’ordine Costantiniano, il Dott. Zauli per l’Ordine di Malta, l’Ing. Guido Guinderi dell’ Autorità portuale, il Dott. Mansillo per il Centro Studi Storici di Formia, il cerimoniere di Legazione Dott. Nicola Pasciuto.

Per l’occasione il presidente Umberto Ascani ha consegnato una medaglia d’argento per i suoi particolari meriti verso l’Istituzione al Duca Massimo Patroni Griffi. Un incontro ben riuscito e molto positivo che vedrà senz’altro repliche in futuro.