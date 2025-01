Leopardi il poeta dell’infinito, chi è il protagonista Leonardo Maltese: età, vita privata, carriera e Instagram

Scopriamo tutto su questo bravissimo attore che interpreta una serie tanto attesa che andrà in onda a partire da oggi. Tutto quello che non sai.

Il personaggio che viene mostrato al pubblico è un grandissimo poeta italiano, parliamo di Leopardi ma che cosa sappiamo su di lui? A partire da oggi avremmo il piacere di vedere una miniserie che ci spiega la sua vita e ci permette di conoscerlo meglio. Ma conosciamo anche l’attore che gli presta il volto.

Molto probabilmente non lo conosci bene ed è giunto il momento di farlo. Quindi scorri le prossime righe per sapere tutto della sua vita privata e non solamente.

Leonardo Maltese, tutto quello che non sai

La miniserie Leonardo-il poeta dell’infinito ci racconta la vita di un personaggio storico molto amato, dopo la sua morte, parliamo ovviamente di Giacomo Leopardi. Avremmo modo di vederla in onda questa sera su Rai1 e domani sera. La regia è di Sergio Rubini. E’ stata registrata tra Recanati, il luogo della sua nascita ed altre città come Mantova, Torino, Roma e Napoli.

Leonardo, con i suoi versi ha parlato di passioni in amore, ma anche di ideali politici era un vero e proprio poeta libera. E’ stato presentato anche alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dove ha riscosso molto successo. Ma che cosa sappiamo su Leonardo Maltese che ne presta il volto?

Nato a Ravenna nel 1997 da padre siciliano e madre inglese. Ha studiato prima in Inghilterra per trasferirsi poi a Roma dove ha studiato nell’Accademia di Sofia Amendola. Nel 2022 ha debuttato nel film Gianni Amelio, il signore delle formiche. In quest’anno e in quello successivo ha vinto dei premi come Nuovo Imaie Talent Award o Nastro d’Argento nel 2023.

Ama anche la musica tanto che 2020 lancia il suo primo singolo Tourmalet con il nome d’rte Leo Fulcro. L’anno successivo ci riprova con il primo album dal titolo Il mondo che cambia. Fino ad arrivare allo scorso anno dove ha pubblicato Boy on Earth. Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno informazioni in merito.

Il suo profilo social su Instagram ha ben 5,220 follower e pubblica immagini delle vita di tutti i giorni, quindi possiamo vederlo in montagna, su un aereo o in compagnia degli amici. Molto probabilmente dopo questo incredibile ruolo nella miniserie Rai i suoi follower potrebbero aumentare, ed anche di molto! Al momento godiamoci questa incredibile prima serata con un racconto meraviglioso di un grande poeta italiano.