L’eredità, in pochi sanno da chi è stato ideato: si tratta di uno dei più famosi conduttori

Dopo più di venti anni dalla prima messa in onda, vengono rivelati i nomi degli ideatori della prima versione de L’Eredità.

Il noto programma L’Eredità rappresenta uno dei quiz show più seguiti e longevi della rete ammiraglia Rai. La trasmissione televisiva, infatti, intrattiene milioni di italiani nella fascia pre-serale di programmazione. Dall’esordio risalente al 2002, L’Eredità ha raggiunto oggi la sua ventitreesima edizione, senza mai intaccare in alcuna interruzione.

I lunghi anni di trasmissione sono stati caratterizzati dal susseguirsi di diversi conduttori. Con Amadeus alla timone della prima edizione, la conduzione è stata successivamente affidata a Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna. Dal 2024, il quiz show viene presentato quotidianamente da Marco Liorni, affiancato dalle “professoresse” Greta Zuccarello e Linda Pani.

Il programma televisivo permette ogni sera ai concorrenti di aggiudicarsi un montepremi in gettoni d’oro. Il capitolo conclusivo della puntata, denominato “ghigliottina”, rappresenta ancora oggi uno dei momenti più seguiti della fascia pre-serale di Rai 1.

Amadeus: primo conduttore e ideatore del format de L’Eredità

Nonostante lo straordinario successo del programma televisivo nel corso degli anni, non tutti i telespettatori sono a conoscenza dell’identità dell’ideatore del format. La paternità del programma spetta, infatti, ad Amadeus, primo conduttore del game show di Rai 1. Nome d’arte di Amedeo Umberto Sebastiani, il celebre presentatore ha dato i natali a L’Eredità insieme all’autore Stefano Santucci nei primi anni Duemila.

Il format originario de L’Eredità trae ispirazione dal programma argentino El legado, inizialmente proposto dallo stesso Amadeus ai responsabili della casa di produzione Magnolia. L’idea del conduttore viene particolarmente apprezzata dai vertici Rai, da tempo alla ricerca di un programma in grado di sostituire la messa in onda dello storico Quiz show, poi chiuso in seguito ad un’accusa di plagio.

Per il nuovo format, l’estate del 2002 si rivela essere decisiva. La messa in onda de L’Eredità, infatti, verrà testata contemporaneamente al nuovo format televisivo Azzardo. In seguito al raggiungimento di un record di ascolti senza precedenti e di un interesse straordinario da parte del pubblico, il format di Amadeus è sopravvissuto al difficile test televisivo, giungendo fino alla trasmissione corrente.

Da anni L’Eredità rappresenta l’appuntamento fisso di milioni di telespettatori, i quali seguono con interesse le sfide e i giochi di cultura generale proposti all’interno del programma.