Leroy Merlin, stufa a pellet ventilata a un prezzo shock: affrettati prima che si esauriscano

Stufa a pellet ventilata in offerta da Leroy Merlin: prezzo shock, meglio affrettarsi.

Ci stiamo preparando ad accogliere il freddo vero e proprio e, ovviamente, occorre assicurarsi di poter riscaldare casa nel modo giusto. Ciò significa sia assicurarsi la giusta temperatura tra le pareti di casa, sia di risparmiare sui costi, sia di fare una scelta il più possibile ecologica. Ecco perché, negli ultimi tempi, il pellet ha cominciato a spopolare. E, a quanto pare, Leroy Merlin ha pensato di sorprendere tutti con un’offerta dal prezzo shock: ecco quanto costa la stufa ventilata.

Scegliere il pellet potrebbe, dunque, essere l’ideale per molti, questo inverno e in quelli a venire. E, ammettiamolo, oltre a scaldare, dona alle nostre case un aspetto un po’ rustico, super accogliente e caloroso. Ovviamente, per potere usare questo materiale, abbiamo necessariamente bisogno di stufe e simili. Adesso, a quanto pare, è possibile acquistarne una ad un prezzo davvero conveniente.

L’offerta dal prezzo shock di Leroy Merlin: ecco quanto costa la stufa a pellet ventilata

Ovviamente, se non siamo esperti del genere, chiedere consiglio non è mai sbagliato. Questo perché ogni casa ha le sue esigenze, la sua ampiezza e i suoi ambienti da scaldare. Di conseguenza, acquistare il prodotto più adatto è fondamentale per evitare di spendere una fortuna senza, poi, ottenere il risultato voluto. Leroy Merlin ha messo in offerta, di recente, una stufa a pellet ventilata ad un prezzo che lascia a bocca aperta.

Si tratta della Karin 8KW: made in Italy, con capienza del serbatoio di 14 Kg, con autonomia fino a 18 ore e con camera di combustione stagna. Il rendimento di questo elettrodomestico è fino al 96,4% e il pannello di controllo consente di regolare la temperatura, ma anche di programmare accendimento e spegnimento. Inoltre, pare che acquistando a parte un modulo specifico, sarebbe possibile da “utilizzare” anche tramite Wi-fi. Ma a colpire in modo particolare, oltre al design elegante e al colore particolare, di un bordeaux intenso, è soprattutto il prezzo offerto al cliente.

Parliamo di 569 euro, che, di certo, è una somma competitiva se confrontata a quelle della stessa tipologia di prodotti sul mercato. Si tratta, tuttavia, di un’offerta che si esaurirà col numero di pezzi disponibili sull’intera rete di vendita. Cosa significa? Che se la nostra intenzione è portarci a casa un prodotto del genere, faremmo meglio ad affrettarci.