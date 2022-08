Libridamare a Sperlonga, venerdì 5 agosto il cantastorie Stefano Bordiglioni

È con Stefano Bordiglioni, al Porto di Sperlonga, venerdì 5 agosto alle 21:00, il primo atteso appuntamento di “Libridamare a Sperlonga 2022”: la rassegna rassegna letteraria che il Porto turistico sperlongano realizza fino al 10 settembre, in collaborazione con l’Associazione Posidonia, e che torna finalmente per la sua la sesta edizione, dopo due anni di stop per la pandemia, con il sottotitolo “Scrittori in balia delle onde”.

L’appuntamento è in darsena, presso la Banchina Capovento. L’ingresso è gratuito.

Il Porto di Sperlonga, da quest’anno Bandiera Blu anche per le iniziative di cultura ambientale, gioca con l’idea degli scrittori come naviganti e del porto come luogo materiale e immateriale.Il 5 agosto Bordiglioni, maestro elementare, bestseller della letteratura per bambini presenterà il suo “Giochi di Scrittura” (Einaudi Ragazzi), accompagnandosi con la chitarra. Dal libro, come da «uno scatolone di giocattoli nella stanza di un bambino», lo scrittore estrarrà favole alla rovescia come “Cappuccetto Zozzo” e “Cappuccetto Tonto”, mini filastrocche, diari e ricette fantastici, lettere segrete e “pubblicità bugiarde”, e mostrerà ai bambini come diventare a loro volta autori di storie utilizzando espedienti creativi, modelli di scrittura, e soprattutto la meravigliosa ricchezza della lingua italiana.