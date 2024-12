Lidl, chi si nasconde dietro la marca di pasta Italiamo: è buona o no?

Scopriamo insieme chi produce veramente questo marchio di pasta che sta spopolando alla Lidl. Rimarrai sorpreso di dove si trova lo stabilimento.

In Italia la pasta non è solamente una soluzione per mangiare qualcosa al volo ma una vera e propria istituzione! Tutti noi la mangiamo almeno una volta al giorno. Ci sono poi dei regimi alimentari particolari che vedono questo piatto protagonista in tutti e due i pasti.

Di marchi ci sono un numero infinito di nomi ma negli ultimi periodi si sta facendo largo un marchio della catena Lidl. Scopriamo insieme da chi viene prodotto e per quale motivo tutti stanno amando questa pasta. Non ti immagini assolutamente dove viene prodotta.

Pasta della Lidl Italiamo, è prodotta da loro

La Lidl è una catena di supermercati che nel corso degli ultimi anni possiamo trovare veramente in tutta Italia. Hanno sempre prodotti di ottima qualità ad un prezzo super. Andare a fare la spesa in questo, o altri discount è molto conveniente per il nostro portafoglio, rispetto a grandi nomi.

Al loro interno troviamo prodotti molto validi ma con nomi in commercio diversi da quelli che conosciamo presso il grande pubblico. Il motivo? Non investono particolarmente per quanto riguarda la pubblicità. Prendiamo ad esempio proprio il marcio Italiamo. Prodocono pasta da varie aziende ma, spulciando bene, ci capisce che il pastificio principale è Liguori e si trova a Gragnano.

Una ditta con sede in Via dei pastai 50. Tutti noi conosciamo benissimo la pasta di Gragnano perché è una vera e propria eccellenza nel suo campo. Ci sono anche altre line di produzione per quanto riguarda la pasta, come Nonna Mia, Combino e De Luxe. Vengono tutte prodotte sul territorio italiano da grandi nomi.

Possiamo leggere sempre, sul retro dell’etichetta tutte le informazioni possibili per quanto riguarda il luogo dove viene prodotta e confezionata. Quindi quando ci troviamo a fare la spesa presso questo discount super conosciuto ed apprezzato come la Lidl, perdiamo qualche momento per scoprire, molto probabilmente, delle informazioni importanti.

Anche perché quando compriamo prodotti alimentari la qualità si sente, anche se la paghiamo poco e per questo motivo ci deve essere una spiegazione logica. E ricorda, specialmente in questo periodo dove acquisterai maggiori quantità di alimenti, leggi sempre con attenzione tutto e fai le scelte in modo consapevole, cercando di non sprecare nulla.

A Natale è bella l’abbondanza ma non dobbiamo buttare in modo superfluo il cibo. Se è veramente troppo informiamoci per donarlo a chi ha maggiormente bisogno.