L’idraulico mi ha rivelato i 5 trucchi segreti per avere casa calda a tutte le ore risparmiando sui consumi

Avere casa calda e risparmiare è davvero possibile. Svelati i trucchi che devi assolutamente conoscere per far felice anche il portafoglio! Non male vero?

Il freddo è arrivato in tutte, o quasi, le cittadine italiane. Se abbiamo il riscaldamento autonomo poi cerchiamo di risparmiare sulla bolletta, dato il costo non proprio bassissimo del suo utilizzo. Ma come possiamo fare per tenere casa sempre bella calda? Noi oggi ti vogliamo svelare alcuni segreti incredibili.

Si perché potremmo avere casa calda molte più ore di quello che accade adesso. Andiamo a vedere quali sono i consigli e mettiamoli immediatamente alla prova.

Casa calda per tante ore, ecco i consigli da seguire

Avere una casa bella calda ed accogliente dopo una giornata di lavoro è il sogno di tutti noi, ma a questo dobbiamo far coincidere anche un risparmio in bolletta. Ecco quindi che ti aiuteremo con i segreti degli idraulici. Ovviamente è utile saperlo anche in vista delle festività dove avremmo tante persone in casa.

Ma non ci dilunghiamo troppo e scopriamo questi cinque consigli. Il primo è quello di sfiatare bene i termosifoni. Una pratica semplicissima che dobbiamo fare prima di accendere i termosifoni. Eliminando le bolle di aria non avremmo problemi con la circolazione dell’aria calda.

In questo modo il nostro calorifero si riscalderà uniformemente riducendo anche il consumo. Passiamo ai pannelli riflettenti. Questo trucco é conosciuto pochissimo e si applica dietro ai termosifoni. Sono lastre molto sottili di polietilene che evitano la dispersione del calore.

Questi pannelli aumentano le prestazioni del nostro calorifero fino ad un 10%. Sono anche semplicissimi da installare. Facciamo due tagli in verticale in corrispondenza dei ganci e mettiamo il pannello dal basso verso l’alto. Terzo consiglio, installiamo una mensola sopra il termosifone.

Una idea che sembra strana ma ci permette di diffondere il calore in modo uniforme. Posizioniamola con attenzione, ovvero ad almeno 10/15 cm di distanza. Assolutamente poi senza cassetto! Penultimo consiglio, non mettiamo nulla davanti al nostro termosifone. In questo modo non ci saranno barriere per l’aria.

Importante anche non mettere della biancheria sopra per farla asciugare prima. Ultimo consiglio, installiamo le valvole termostatiche. In questo modo possiamo ottimizzare il nostro utilizzo di energia. Per chi una un impianto centralizzato sono obbligatorie dal 2017. Possiamo risparmiare anche fino ad un 20%.

Adesso che conosci tutti questi metodi per risparmiare in bolletta ma avere casa caldissima spetta a te scegliere qual’è quello che fa al caso tuo.