L’Isola dei Famosi, cambio al vertice: via la Luxuria, chi la sostituisce

La notizia è appena arrivata e lascia tutti completamente senza parole che cosa sta per accadere all’Isola di Famosi! Sembrava davvero impossibile.

E’ stato uno dei ritorni maggiormente attesi quello del reality in diretta dall’Honduras, parliamo ovviamente dell’Isola dei famosi che quest’anno ha condotto in modo egregio Vladimir Luxuria. Ma la notizia, in queste ultime ore, sta lasciando senza parole. Sembra che ci sia un cambio al vertice.

Ma chi potrebbe sostituire la bravissima e super amata Vladimir? Cerchiamo di capire meglio il chiacchiericcio che c’è in questi giorni. Potrebbe essere una collega, molto amata, a portarle via la conduzione.

Isola dei Famosi che cosa succederà nella prossima edizione

Come reality che si è concluso da pochissimo c’è solamente La Talpa che è tornata in televisione dopo moltissimi anni. Al timone del programma abbiamo visto in questa nuova esperienza Diletta Leotta. Sembra che Mediaset ha puntato moltissimo su di lei e potrebbe volerla al timone anche della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Il programma, come quest’anno, dovrebbe andare in onda in primavera. Ma facciamo un passo alla volta. La Talpa, come sappiamo, ha chiuso i battenti prima del previsto per via dei pochissimi ascolti ma questo non sembra aver influenzato Pier Silvio Berlusconi e potrebbe dare una nuova opportunità a Diletta Leotta.

Stando a quello che ha riportato Gabriele Parpiglia “Il futuro della Leotta potrebbe tingersi dei colori dell’Honduras”. Potrebbe essere una scelta molto interessante dopo la passata edizione per cercare di rilanciare il programma. Diletta, durante il reality concluso ha ricevuto varie critiche specialmente per l’utilizzo dell’auricolare.

Il popolo del web ha dei dubbi su un programma complesso come l’Isola e suggerisce nomi più esperti come Alessia Marcuzzi o Simona Ventura, ma la rete sembra voler puntare su volti nuovi. Parpiglia ha anche dichiarato che il programma dovrebbe iniziare a fine marzo e tra gli opinionisti dovremmo vedere Vladimir Luxuria e Dario Maltese.

Si vocifera anche che tra i naufraghi ci potrebbe essere proprio il marito di Diletta Leotta, ovvero Loris Karius. Ovviamente, al momento, queste voci non hanno conferma da parte di Mediaset ma potrebbe essere un vero e proprio punto di svolta per quanto riguarda la bella presentatrice e giornalista sportiva.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo che forse è solamente all’inizio della carriera come presentatrice e deve fare un po’ di strada prima di essere messa al timone di un programma del genere oppure non vedete l’ora di vederla nuovamente in questa veste? Sicuramente a breve saremo accontentanti con conferme o smentite.