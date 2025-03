L’Isola dei Famosi, tumore all’utero per dei volti più amati: dramma atroce

Arriva un dramma da L’Isola dei Famosi, uno dei personaggi più noti della trasmissione ha un tumore all’utero. Un dramma veramente atroce.

Un racconto che ci fa venire i brividi sulla schiena e ci lascia spiazzati, ma andiamo a vedere cosa è accaduto.

“Ho avuto un tumore al collo dell’utero, la prevenzione mi ha salvata. Ricordo bene il dolore di mia nonna, morta di cancro”, le sue parole sono davvero forti e ci spiazzano creandoci grande dolore. Questo anche perché si tratta di un personaggio davvero molto amato da parte del pubblico.

Oggi vogliamo raccontarvi questa situazione più da vicino, cercando di capire in maniera più approfondita quello che è accaduto e come vanno le cose oggi. Ci troviamo di fronte a una storia che commuove e crea un po’ di dispiacere, quindi cercate di analizzare tutto con ferma attenzione e senza farsi coinvolgere.

E speriamo che il futuro possa permettere a questa artista di lasciarsi tutto alle spalle dimenticando tutto quello che è accaduto e cercando di continuare la sua splendida carriera senza pensare più a queste complicazioni.

Il dramma del volto noto de L’Isola dei Famosi

A raccontare questo tragico episodio è nientemeno che Alba Parietti, che ha legato il suo nome anche a L’Isola dei Famosi, specificando su Instagram: “Era il 1997, in luglio, avevo da tempo dei problemi a livello ginecologico. Per fortuna un bravissimo ginecologo, dopo avermi fatto un pap test, scoprì che avevo contratto il papilloma virus che mi aveva portato a delle complicazioni serissime. Mi fece prima una colposcopia e subito dopo una biopsia”.

Poi aggiunge: “La diagnosi fu feroce: era un cancro. Io provai a dargli un altro nome ma era un cancro. per l’esattezza una neoplasia grave al collo dell’utero. Due giorni dopo il professor Di Piazza, a cui io devo la vita, mi operò e mi salvò. Dieci anni prima, difficilmente avrei potuto grazie alla prevenzione, poterlo raccontare”.

Arriva poi il racconto sulla nonna che commuove: “Mia nonna, tra sofferenze atroci, non avendo mai fatto prevenzione, fu divorata da un orribile cancro, lo scoprì troppo tardi. Ho un ricordo indelebile della sua fine a cui ho assistito impotente”.

Sono parole che dimostrano, ancora una volta, la grandissima tenerezza di una splendida artista che ha dimostrato di avere un cuore grande e che apre cose sue personali al pubblico per cercare di dare loro un’esperienza per fare in modo che ci sia chi si trovi a soffrire.