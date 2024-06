Lo colpisce al volto e gli ruba cellulare e contanti, arrestato 24enne

Nel corso del pomeriggio del 04 giugno c.a. ad Aprilia (LT); i Carabinieri della locale Stazione, traevano in arresto un cittadino classe 2000 in esecuzione all’ordinanza dispositiva di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di latina.

Il predetto, nella serata del 28 febbraio c.a., aveva rapinato un cittadino pakistano classe 88 residente ad Aprilia (LT) mentre rincasava a casa, avvicinandolo e colpendolo al volto senza provocare nessuna lesione, ma riuscendo in tal modo ad impossessarsi del telefono cellulare e della somma di denaro contante di euro 887,00 che aveva all’interno del portafogli, per poi dileguarsi per le campagne circostanti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’A.G.