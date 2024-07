Nel corso del pomeriggio del 02 luglio a Latina, i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino, deferivano in stato di libertà, per il reato in titolo, cittadino classe 79 residente a Latina, per il reato di tentata estorsione e minacce.

Predetto, poco prima, contattava telefonicamente un cittadino classe 82, residente a Latina, minacciandolo di morte per aver frequentato la sua ex fidanzata, chiedendogli la somma di euro 1.000 (mille/00) per definire bonariamente la vicenda.