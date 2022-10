“Lo sguardo di Gesù. Pagine di Misericordia” di Don Francesco Cristofaro: l’importanza del perdono

Casa Editrice: Tau Editrice

Collana: Parola e preghiera

Genere: Saggio/Spiritualità

Pagine: 172

Prezzo: 16,00 €

“Lo sguardo di Gesù. Pagine di Misericordia” di Don Francesco Cristofaro è l’opera più personale dell’autore perché ha deciso di raccontare la sua vita, sin dalla sua infanzia, e di condividere con il lettore le sue sofferenze a causa della sua disabilità e il suo difficile cammino di crescita e di consapevolezza. Don Cristofaro è parroco in un piccolo comune della provincia di Catanzaro – «Oggi sono un sacerdote felice e sereno, certo con successi e fallimenti, con virtù e difetti ma pieno di vitalità ed energia che lotta e si impegna per annunciare il vangelo, parroco di una parrocchia di periferia, Santa Maria Assunta in Simeri, con poco meno di duecentocinquanta anime, pochi bambini e tanti anziani». Egli è anche un conduttore radio televisivo: conduce su Radio Mater la rubrica “Alla luce della fede” e su Padre Pio TV la trasmissione “Fatti per il Cielo”, collabora con Tv2000 per “l’Ora Solare”, è stato opinionista nella trasmissione “Storie Italiane” su Rai 1 e contribuisce con servizi a tema al programma “Forum” su canale 5. Inoltre ha un grande seguito sui social e in particolare su YouTube, dove condivide con i suoi followers degli intensi momenti di preghiera e dove dispensa consigli spirituali. Anche attraverso le sue opere Don Cristofaro cerca di connettersi con le persone per offrire loro conforto e speranza; in quest’ultimo libro in particolare parla dell’importanza del perdono e della misericordia, che lui cerca di mettere in pratica ogni giorno. Per trattare di questi delicati argomenti ha scelto delle storie del Vangelo che avessero come protagonisti degli uomini e delle donne etichettati come peccatori dalla società: tra di loro c’è, ad esempio, Zaccheo, un avido pubblicano che nell’incontro con lo sguardo di Gesù e nell’ospitarlo nella sua casa ha compreso gli errori commessi ed è potuto rinascere; intensa è anche la vicenda dell’adultera, che il Signore salva dalla lapidazione grazie alla famosa frase «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». Sono tutti insegnamenti preziosi che possono essere utili a chi crede ma anche a chi sta semplicemente cercando un testo per riflettere sulla direzione data alla propria esistenza. Al di là dell’appartenenza o meno a una religione, infatti, la decisione di essere persone migliori dovrebbe essere una priorità in questo mondo arido e crudele, dove sentimenti come il perdono e la fratellanza stanno scomparendo inevitabilmente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.

Contatti

www.instagram.com/dfrancescocristofaro



http://twitter.com/cristofarofranc

http://www.facebook.com/DonFrancescoEsserePrete/

http://www.youtube.com/c/DonFrancescoCristofaro

www.donfrancescocristofaro.it

Link di vendita online

http://www.taueditrice.it/libro/lo-sguardo-di-gesu/

http://www.ibs.it/sguardo-di-gesu-pagine-di-libro-francesco-cristofaro/e/9791259751300