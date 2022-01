Lotteria Italia, Lazio pigliatutto con 9 mln di euro

Il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia, venduto da un distributore di Roma, fa del Lazio la prima regione nella classifica delle vincite dell’edizione 2021.

Al primo premio, si aggiungono il terzo da 2 milioni di Magliano Sabina (RI) e il quarto premio da 1,5 milioni a Roma. Inoltre sono stati vinti cinque premi di seconda categoria, ciascuno da 100mila euro, e 23 premi di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo a 9.460.000 euro.

Baciata anche la provincia di Latina con il 164esimo biglietto estratto venduto a Sabaudia, serie T 241316, dl valore di 20mila euro.

Si ricorda che per il pagamento del premio, in caso di biglietto acquistato online, deve essere presentato il promemoria di gioco.

Ai sensi del D.D. del 17.09.2021 n. 346437/RU ex art. n. 12 i premi dovranno essere reclamati entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione finale della Lotteria Italia 2021.