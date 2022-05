Luca Vittori (Partito Gay), Sindaco per lo sviluppo sostenibile e solidale

Per le comunali di Ventotene si candida Luca Vittori, commercialista e avvocato, residente a Latina e schierato con il Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale Ambientalista Liberale. Per la prima volta nella storia si portano sull’isola tematiche sociali e di inclusione.

Per il secondo anno consecutivo dalla nascita, il Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale Ambientalista Liberale presenta i propri candidati per il ruolo di sindaco nei vari comuni d’Italia e in alcuni luoghi che hanno un significato particolarmente importante, come è il caso del comune di Ventotene dove è nata l’Europa. Una scelta importante per rimarcare la forte appartenenza europeista del Partito.

Fabrizio Marrazzo portavoce nazionale PartitoGay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e Liberale

Crediamo fortemente che il miglioramento della qualità della vita avvenga attraverso il progresso sociale, economico, ambientale ma soprattutto con la tutela dei diritti.



di seguito una sintesi del nostro programma per Ventotene:

UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI (PNRR) L’Unione Europea ha messo a disposizione ingenti somme a fondo perduto. Il mio impegno primario sarà quello di presentare progetti per la città, cosa che l’attuale amministrazione non ha ancora fatto, per i punti di seguito presentati.

TERRITORIO E RINFORZO DEI SERVIZI AL CITTADINO Le frane sono una triste costante e vanno immediatamente arginate, attraverso mirati interventi effettuati da tecnici esperti al fine di salvaguardare le abitazioni a rischio.Tra gli altri punti di evidente necessità vi è il potenziamento dello smaltimento dei rifiuti che dovrà diventare tempestivo ed efficiente.

LINEA TELEFONICA E CONNESSIONE DATI Il mio compito sarà quello di chiedere e pretendere il potenziamento dei segnali, contattando e facendo esplicita richiesta ai grandi gestori delle linee telefoniche.

RECUPERO DELLA BANDIERA BLU E ACCESSO ALLE SPIAGGE Da quest’anno non vengono premiate le località solo in relazione alle acque esaminate, ma è stato inserito un nuovo parametro: l’impegno sociale e l’inclusività, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu. Il mio impegno sarà quello di riottenere il significativo pregio di Bandiera Blu per Ventotene.

PROBLEMA DEMOGRAFICO E TRASPORTI Il paese conta poco meno di 700 residenti ma solo 200/250 circa vivono costantemente a Ventotene. Il mio impegno sarà invogliare le persone a risiedere nell’isola attraverso facilitazioni al credito per le nuove aziende con istituzione di un fondo speciale per i residenti che intendono iniziare una nuova attività. Migliorare la struttura di desalinizzazione, nonché quella per la depurazione dei refluvi.

AGEVOLAZIONI SULLE RISTRUTTURAZIONI Predisporre sgravi fiscali ed agevolazioni, nello specifico, per la ristrutturazione dovuta al logorio delle abitazioni causato dalla salsedine e dal vento.

Comunicato stampa