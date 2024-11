Luci calde o fredde sull’Albero di Natale: quali scegliere per fare foto perfette

Scattare foto perfette con l’Albero di Natale: quali luci scegliere, calde o fredde? Ecco cosa tenere a mente.

Si è diffusa ormai da tempo l’abitudine di scattare foto in qualsiasi momento e occasione. Ai piatti che scegliamo al ristorante, ai nostri animali domestici, agli outfit della giornata. Questo grazie, ovviamente, ai nostri smartphone, che sono dotati di fotocamere ormai talmente straordinarie che quasi fanno concorrenza a quelle professionali. Non c’è da sorprendersi, dunque, se, in questo periodo, a diventare protagonista degli scatti è l’Albero di Natale: ma quali luci scegliere per ottenere immagini perfette?

Decorare l’Albero di Natale è ormai una vera e propria arte. Ognuno sceglie, come giusto che sia, addobbi, ninnoli e simili in base ai propri gusti, ma anche all’arredamento, allo spazio in casa e così via. Le lucine rivestono da sempre un ruolo importantissimo e, in vista di scatti impeccabili, c’è qualcosa che dobbiamo tenere a mente a riguardo.

Per foto perfette all’Albero di Natale meglio lucine calde o fredde?

La differenza tra luce calda e fredda ci è ben chiara quando si tratta di illuminazione domestica. La prima è, in genere, tendente al giallo o all’arancio, la seconda, invece, al bianco intenso. In genere optiamo per l’una o per l’altra a seconda degli ambienti e dell’effetto che vogliamo ottenere. Ma quando si tratta di Albero di Natale come regolarsi?

Ebbene, la prima cosa da tenere a mente è che tutto dipende dall’atmosfera che desideriamo. Le luci calde conferiscono un aspetto tradizionale, accogliente e caloroso e, nel caso di foto, aggiungono un tocco di romanticismo. Si sposano bene al mobilio in legno o, comunque, in tinte calde. Potrebbero, però, allo stesso tempo, accentuare determinati contrasti e risultare un po’ più “cupe”.

Le luci fredde, a loro volta, creano un ambiente più vivace e moderno. Aggiungono luminosità e brillantezza e sono l’ideale se abbiamo, in casa, un arredamento moderno, con mobilio chiaro e “minimal”. Accentuano i colori intensi e, in generale, risultano più neutre, mettendo in risalto soprattutto tinte come l’argento e il blu. Al contempo, potrebbero risultare un po’ fredde.

La scelta delle lucine sull’Albero, dunque, dipende da un insieme di fattori. Non solo l’arredamento di casa e gli addobbi che abbiamo scelto per l’albero, ma anche l’effetto che desideriamo ottenere. Se cerchiamo un atmosfera calda e tradizionale, meglio optare per quelle calde. Se, invece, vogliamo vivacità e definizione, scegliamo le fredde. Ricordiamo, poi, che possiamo giocare con le impostazioni della fotocamera per bilanciare luminosità, saturazione e simili, in modo da perfezionare i nostri scatti.