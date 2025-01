Luisa Ranieri svela il segreto della sua forma pazzesca: “Alimentazione funzionale”, di cosa si tratta

Scopriamo insieme il segreto per essere bellissime come Luisa Ranieri con una alimentazione particolare. In pochi la conoscono, vediamo come funziona.

Lei è una attrice bravissima e davvero molto bella. Impossibile non amarla, è sempre spigliata, alla mano e divertente. Con il marito, Luca Zingaretti, formano una coppia davvero incredibile da anni. Luisa, poi, ha un corpo invidiabile e di recente ha rivelato come riesce a mantenerlo così. Ha parlato dell’alimentazione funzionale.

Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come funziona veramente. Tutto quello che c’è da sapere su questa particolare alimentazione. Siamo certi che sei molto curiosa!

Luisa Ranieri, il segreto della sua linea

E’ stata lei stessa che ha spiegato il suo incredibile segreto per avere una linea davvero invidiabile. Luisa Ranieri è una donna bellissima di 51 anni che non è ossessionata del tempo che scorre ma che presta attenzione alla sua immagine, com’è giusto che sia, dato che con questa ci lavora! In una recente intervista al Corriere della Sera ha indicato come presta molta attenzione ad evitare i raggi solari.

Il motivo lo conosciamo tutti, danneggiano la pelle. Ha poi continuato dicendo che mangia bene e che si allena in modo costante ma che non si avvicina al sole da ben 20 anni! Sappiamo bene che è anche mamma di Emma 12 anni e di Bianca di 9 anni. Insieme al marito, Luca Zingaretti, che di anni ne ha 63, prendono la vita come viene.

Ha dichiarato poi che il problema del tempo che passa è perché se si mostra una ruga ti attaccano ma se non te ne vedono ti attaccano lo stesso cercando di capire come mai non si hanno rughe. Invecchiare non è un aspetto negativo della vita perché porta anche saggezza. Luisa si concentra sulle cose importanti.

Sono gli altri che le fanno notare il tempo che passa. Ha poi dichiarato che da tempo segue una alimentazione funzionale. Ovvero un approccio nutrizionale che utilizza cibi ricchi di nutrienti in particolare per aiutare le funzioni fisiologiche e promuovere la salute del corpo. Si concentra, infatti, su probiotici, antiossidanti e grassi buoni.

Luisa ha dichiarato che il suo obiettivo principale non è evitare di invecchiare ma stare in salute! “gli anni me li porto con tranquillità: faccio ordinaria manutenzione di pelle senza essere ‘invasiva’ sul viso. Se mi trovo una ruga non è una cosa ‘che me fa impazzì’. La tollero”. E voi che cosa ne pensate di questo stile di vita ed avevate mai sentito questo particolare tipo di alimentazione? Potremmo informarci meglio se questi sono i risultati!