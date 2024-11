Lunapop, che fine hanno fatto gli altri componenti oltre Cesare Cremonini

Una band durata due anni e con all’attivo un solo album: ecco cosa ne è stato degli altri componenti dei Lunapop di Cesare Cremonini.

I Lunapop sono stati un gruppo fondamentale per la storia del pop italiano, pur avendo pubblicato un unico album e avendo suonato insieme per pochissimo tempo: fondati nel 1999, nel 2001 si erano già sciolti. E oggi di quei giorni di gloria resta soltanto la testimonianza dell’album E… Squérez?, con i singoli di successo che di tanto in tanto Cesare Cremonini continua a proporre nei live come artista solista.

Quel disco, trainato dal successo del singolo 50 Special, divenne un bestseller: fu il terzo album più venduto in Italia nel 2000. Sempre nel 2000 la band fu premiata in più occasioni, con nomination agli MTV Europe Music Awards e il premio al Festivalbar con il singolo Qualcosa di grande.

Con lo scioglimento dei Lunapop, il cantante Cesare Cremonini ha perseguito una carriera solista di successo, ed è lui a portare avanti l’eredità della band. Viene dunque da chiedersi che cosa abbiano fatto tutti gli altri componenti. Dove sono finiti? I membri ufficiali dei Lunapop, al momento della pubblicazione del disco, erano l’autore delle musiche e dei testi, voce solista e pianoforte Cesare Cremonini, il chitarrista solista Michele Giuliani, il secondo chitarrista Gabriele Galassi, il batterista Alessandro de Simone e il bassista Nicola Ballo Balestri.

Lunapop: che cosa fanno oggi gli altri componenti

Subito dopo la fine del gruppo, Cremonini si è dedicato alla carriera solista. Finora ha pubblicato sei album in studio: Bagus, Maggese, Il primo bacio sulla Luna, La teoria dei colori, Logico e Possibili scenari. E da questi dischi sono venuti fuori molti singoli iconici. Per esempio Vieni a vedere perché, Latin Lover, Gongi-Boy, Marmellata #25, Dicono di me e Figlio di un re.

Uno degli ex Lunapop ha collaborato a lungo con Cremonini: si tratta del bassista Ballo, che è entrato nella band che segue il cantante nella sua carriera solista. Balesti è rimasto dunque legato a Cremonini sia artisticamente che umanamente: i due sono molto amici e continuano a frequentarsi dentro e fuori dal palco.

Anche gli altri componenti della band hanno proseguito a vivere di musica, anche se con meno successo. Sembra che la spaccatura nei Lunapop sia avvenuta quando Cremonini cominciò a lavorare come attore, prima in una sitcom e poi nel film Un amore perfetto con Martina Stella.

A quel punto Alessandro De Simone, Gabriele Galassi e Andrea Capoti (che era stato il percussionista dal vivo della band bolognese) hanno formato la band Liberpool, che si è proposta al pubblico solo nel 2008. L’unico che non ha più fatto musica a livello professionale è Michele Giuliani. Da qualche anno gestisce un locale a Bologna. Galassi si dedica anche a una società di servizi sul web.

Tempo fa, intervistato dal Corriere della Sera, Ballo raccontò perché è finita con i Lunapop: “Il problema è sorto su questioni gestionali, ma a livello artistico andavamo d’accordo“, ha spiegato il bassista. “Cesare sempre al centro, io che mi ritagliavo uno spazio perché facevo casino, e andava bene così. Mai entrati in conflitto per questioni di visibilità”. E, in pratica Cesare e Ballo non hanno mai rivisto né sentito gli ex compagni di band.