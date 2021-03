Proclamazione del lutto cittadino a Gaeta in occasione delle esequie di Claudio Coccoluto, artista di fama internazionale, per la giornata di mercoledì 3 marzo 2021, in segno di cordoglio per la scomparsa e per ricordarne il suo amore per la propria città.

Emessa l’ordinanza n. 72 del 2 marzo 2021

Morto il dj Claudio Coccoluto