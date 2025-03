Lutto in tv, fiumi di lacrime per un volto iconico di Mediaset

Si trovava in tour a Catania, da lì a poco avrebbe iniziato il suo spettacolo e da lì la decisione che ha commosso tutti.

Addio ad Anna, la mamma di Enrico Brignano

Gli spettatori che hanno assistito allo spettacolo di Enrico Brignano a Catania, sono stati i primi a sapere che la mamma Anna non c’era più. Ha chiesto un minuto di silenzio e tra le lacrime ha raccontato il suo dramma: “Stamattina è morta mia madre, Anna. Ho riflettuto se andare in scena o no. Lei amava il teatro e ciò che facevo, mi sono tornate in mente le sue parole e ho scelto di tenere lo spettacolo”.

L’attore romano ha condiviso sui social la notizia del grave lutto che lo ha colpito, salutando pubblicamente sua madre Anna, di cui ha parlato tante volte nei suoi sketch. “Ciao mamma, ora puoi volare in alto. Sappi che il nostro amore per te è infinito” – ha scritto e il plurale non è casuale perché a condividere il lutto e l’ultimo saluto ad Anna c’erano anche la moglie Flora Canto, dalla quale ha avuto i due figli Martina e Niccolò.

“Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto”, ha aggiunto Brignano postando una foto della mamma. Insieme ai tantissimi messaggi dei fan, ci sono anche quelli di alcuni colleghi che hanno mandato pubblicamente le condoglianze a Brignano, sotto il post: da Paolo Conticini a Cristina Chiabotto e molti altri.