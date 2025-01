Lutto terribile nella soap, le anticipazioni estere appena arrivate: italiani in lacrime

Che cosa succederà ne nostro amato programma televisivo e soprattutto chi ci rimetterà la vita? Scopriamolo subito.

Una notizia terribile per quanto riguarda una soap opera che tutti seguiamo con affetto da tempo, non avremmo mai voluto leggere della sua morte. Ma come e quando avverrà e soprattutto in quale programma? Andiamo a scoprire nel dettaglio che cosa vedremo a brevissimo per un programma tanto amato.

Ma hai capito se parliamo di una soap opera turca, spagnola o italiana? Scorri le prossime righe per scoprilo e siamo sicuri che rimarrai completamente senza parole per l’accaduto.

Il lutto che non ti aspetti nella soap

La soap opera di cui parliamo arriva dalla Spagna ed è La promessa che va in onda ogni giorno su Rete4. Ma chi purtroppo perderà la vita e come? Iniziamo dicendo che Virturdes rivela a Simona che vuole fare pace con il fratello. Lope, intanto, regala una collana a Vera mentre Don Romulo informa Pia dell’arrivo del nuovo maggiordomo.

Margarita e Ayala si baciano, ma ecco che accade l’impensabile. Jimena si butta da una balaustra rimanendo gravemente ferita. Il motivo? Il bacio che ha appena visto. Le sue condizioni sono molto critiche e Abel avvisa tutti che potrebbero prepararsi al peggio. Nel mentre, però Vera confessa che ha rubato i soldi nel borsone di suo padre.

Petra è sempre più preoccupata della vicinanza tra Ayala e Margarita. Intanto Don Rumolo, ovvero il nuovo maggiordomo, inizia a lavorare ma sembra che porti solamente delle tensioni in famiglia. Ecco però che arriva la tragica notizia. Jimena muore ed i duchi sono disperati. Manuel è senza parole ed accusa Abel di aver alimentato false speranze nella donna che l’anno portata poi al gesto.

Cruz, nel mentre, cerca di allontanare per sempre Pelayo da Catalina. Maria, intanto riceve una lettera che la preoccupa ma non è indicato il mittente. La situazione familiare di Jimena dopo la sua morte non è semplice tanto che il duca Del Los Infantes vieta ai marchesi di partecipare ai funerali della figlia. Intanto la marchesa decide di prendere in mano le redini della tenuta di famiglia.

Che cosa succederà adesso dopo la tragica scomparsa? Ancora non possiamo saperlo con precisione ma siamo sicuri che i colpi di scena non mancheranno assolutamente. Quindi non perdiamoci nessun appuntamento con la nostra amatissima soap opera che arriva dalla Spagna e va in onda ogni giorno su rete 4.