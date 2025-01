Ma il tappeto in casa dove si posiziona? Abbiamo SEMPRE sbagliato tutti

Scopriamo insieme come e dove posizione in modo corretto il tappeto. Un elemento di arredo molto particolare. I consigli che cercavi da tempo!

Nelle nostre case ci piace avere sempre tutto in ordine e senza nulla fuori posto, o almeno è quello che sogniamo! Un dettaglio importante che arreda veramente la nostra casa, in base a quello che scegliamo è il tappeto. Ma sapevi che ci sono delle indicazioni precise per posizionarlo ed evitare di fare brutte figure?

Noi oggi ti vogliamo parlare proprio di come gestire il tappeto in casa, o meglio nei vari ambienti che la compongono. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed arriviamo al sodo, ecco quello che devi sapere!

Tappeto in casa? Questi sono i consigli che devi conoscere

Avere un bel tappeto in casa ci permette di cambiare volto ai vari ambienti in modo veloce e senza dover spendere chissà quali cifre. Noi oggi ti vogliamo però indicare alcuni consigli che ti saranno sicuramente utili perché molto spesso sbagliamo le dimensioni o come posizioniamo il tappeto in casa.

E’ importante che ogni ambiente abbiamo la sua giusta collocazione per il tappeto e forma. Non è carino trovare una confusione! Quindi, prima di innamorarti del tappeto cerca di capire se va bene per la stanza dove lo hai pensato. Iniziamo con la sala da pranzo. Le misure corrette per sceglierlo sono quelle del nostro tavolo.

Tutte le gambe delle sedie però devono poggiare al suo interno per essere delle giuste dimensioni. Per quanto riguarda i materiali sono perfetti i tappeti a pelo corto o con una tessitura piatta. Il motivo? Semplice si puliscono facilmente e le briciole non resteranno intrappolate al loro interno. Per quanto riguarda la forma?

Diciamo che sostanzialmente se il tavolo è rettangolare anche il tappeto deve esserlo, stessa cosa se è circolare. Passiamo al salotto. In questo caso la dimensione dipende da noi e da quello che vogliamo. Deve coprire il divano e le poltrone? Oppure vogliamo qualcosa di più piccolo solo per la lunghezza del divano/

Per quanto riguarda i materiali perfetti quelli a pelo lungo o shaggy. Importante che non mettiamo troppo peso sopra altrimenti rischiamo di rovinarli. E per quanto riguarda la forma? La scelta migliore è quella rettangolare. Vogliamo mettere un bel tappeto in camera da letto? La scelta migliore sarebbe un bel tappeto giroletto che la mattina ci permette di scendere con il piede giusto!

Passiamo al materiale. Ci serve qualcosa di caldo che la mattina ci faccia sentire bene, quindi assolutamente si al pelo lungo, oppure corto ma di lana o materiali che possono piacerci a piedi nudi. La forma ideale è quella rettangolare. Ultimo ambiente, la cucina. Quali caratteristiche deve avere? Come prima cosa, in questa stanza o si ama oppure si odia completamente!

Solitamente sono lunghi e devono essere messi in corrispondenza del lavello. C’è anche chi ne ama due simili. Il materiale, ovviamente, deve proteggere da eventuali gocce o macchie il pavimento e super facile da lavare e pulire. Adesso che conosci tutti i consigli giusti per il tappeto in base a dove vedi sistemarlo siamo certi che non farai più nessuna brutta figura!