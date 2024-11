Macchie ostinate strofinacci cucina: niente detersivi e nemmeno bicarbonato, le togli solo con questo

Strofinacci da cucina e macchie ostinate: dimentica detersivi e bicarbonato, le puoi far sparire con questo.

Ne abbiamo a bizzeffe in cucina e, ovviamente, un motivo c’è: parliamo degli strofinacci da cucina, versatili e indispensabili. Li usiamo praticamente per tutto e, di conseguenza, non c’è da sorprendersi se finiscono con lo sporcarsi, macchiarsi e ridursi davvero in uno stato pietoso. Come fare, però, quando le macchie non vogliono saperne di venire via? Lasciamo perdere bicarbonato e detersivi vari: c’è una soluzione molto più semplice ed economica.

Se quando si tratta di piccole macchie di poco conto un ciclo di lavaggio in lavatrice può ancora salvare i nostri strofinacci, la situazione cambia quando ci ritroviamo a fare i conti con chiazze ben più importanti, magari già asciutte e ormai penetrate nel tessuto. Prima di correre al supermercato più vicino e spendere una fortuna in prodotti specifici, possiamo provare ad affidarci ai rimedi fai da te tanto cari alle nostre nonne.

Strofinacci da cucina e macchie ostinate: le puoi togliere con questo

No, non parliamo del classico bicarbonato né di limone o simili. Certo, si tratta di rimedi efficaci, in alcuni casi, ma noi siamo alla ricerca di qualcosa che agisca a fondo, che vada a smacchiare i canovacci facendoli tornare come nuovi. Sebbene molti siano convinti del contrario, non occorre rivolgersi ad una lavanderia o comprare prodotti costosissimi per riuscire ad ottenere risultati ottimali: a volte basta un po’ di pazienza e l’ingrediente giusto.

Nel caso degli strofinacci, ne abbiamo a disposizione ben due: il Sapone di Marsiglia o l’acqua ossigenata. Si tratta di prodotti che tutti conosciamo e, in genere, teniamo in casa. Andiamo allora a vedere, per entrambi, in che modo procedere e come usarli per trattare i canovacci.

Per quanto riguarda il Sapone di Marsiglia, ciò che faremo sarà sciogliere una quantità di scaglie in un recipiente pieno d’acqua. Andremo poi ad immergere il canovaccio in questione e lasceremo in ammollo per almeno venti minuti, anche mezz’ora. La macchia dovrebbe iniziare a sbiadire e, a questo punto, non dovremo far altro che strizzare il canovaccio e procedere al classico lavaggio in lavatrice col solito detersivo.

Con l’acqua ossigenata, invece, la procedura è un po’ differente. Ciò che faremo sarà andare ad applicare il liquido direttamente sulla zona macchiata da trattare. Anche in questo caso lasceremo il tempo di agire, almeno una decina di minuti. Adesso non rimane altro che lavare alla solita maniera, a mano o in lavatrice, col detersivo che preferiamo.