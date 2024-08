Madonna di Portosalvo, messaggio del Sindaco di Gaeta in occasione dei festeggiamenti

«E’ con Fede, rinnovato entusiasmo e forte senso di appartenza che ci apprestiamo a vivere questi momenti clou dei Festeggiamenti 2024 di Maria SS. Di Portosalvo. Vorrei rivolgere il mio saluto e quello di tutta l’Amministrazione Comunale a coloro che si stanno impegnando per la riuscita di questo grande evento, appuntamento sentitissimo di una intera comunità e, al contempo, momento di aggregazione civile. Con il ritorno di colei che giustamente è stata definita la “Madonna Noste” rivivono i sentimenti e i ricordi intimamente collegati alle origini marinare della Città e dunque queste giornate sono indispensabili per rafforzare il rapporto con le nostre tradizioni. Nella Festa della Madonna di Portosalvo questa comunità fatta di donne, uomini, giovani, immigrati, ritrova desiderio e voglia di vivere le proprie tradizioni, il proprio territorio, i luoghi della propria vita con dignità e orgoglio ed è lieta di condividere tutto questo con i turisti, con i graditi ospiti che la Città accoglie durante il periodo estivo e che sempre si lasciano piacevolmente coinvolgere nel clima festoso e conviviale. Ringrazio la Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano e i componenti del Comitato organizzatore dei Festeggiamenti per l’incredibile passione e il disinteressato impegno che dedicano alla riuscita dell’evento. Sono la dimostrazione tangibile di quanto possa fare il volontariato per tenere coesa e vitale una collettività. Rinnovo dunque il mio fervido augurio di Buona festa a tutti, con l’auspicio di un weekend sereno contraddistinto dal piacere dello stare insieme nel segno della devozione infinita per la Madonna del Mare che non si stancherà mai di proteggerci e di vegliare su di noi.»