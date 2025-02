Mai usare la lavatrice al di fuori di queste fasce orarie: l’errore rende la bolletta un salasso e ti fa sprecare soldi

Il consumo di una lavatrice dipende da diversi fattori, come il modello, la classe energetica, il programma usato e la sua efficienza. Si tratta di uno degli elettrodomestici più usati che influiscono sulla bolletta. Come risparmiare? Potresti cominciare con l’evitare di usarla al di fuori di determinate fasce orarie.

Cerchiamo di capirne di più. Specialmente se si va in palestra o si fa attività sportiva, capita spesso di dover usare la lavatrice. Quest’ultima è uno degli elettrodomestici che più contribuiscono ad aumentare la bolletta. Quindi, in molti si chiedono come risparmiare quando la si usa.

In primis, è molto importante cercare di usare il più possibile il programma Eco, una funzione nata proprio per evitare gli sprechi di energia e di denaro. Bisogna anche prestarle manutenzione, effettuando mensilmente un lavaggio a vuoto con prodotti come l’acido citrico per rimuovere tutti i residui di calcare che, a lungo andare, ostacolano il lavaggio dei panni.

Infatti, una lavatrice efficiente è anche una lavatrice che ti permette di risparmiare maggiormente. In pochi sanno, però, che ci sono alcune fasce orarie in cui sarebbe meglio usare la lavatrice. Si tratta di un piccolo segreto grazie al quale potrai ridurre (e non di poco) il costo della tua bolletta.

Risparmiare sulla bolletta: mai usare la lavatrice al di fuori di queste fasce orarie

Se hai una tariffa bioraria o multioraria, puoi risparmiare sulla lavatrice usandola in determinate fasce orarie. Le più economica è la cosiddetta fascia “F3” (tutti i giorni dalle 23 alle 7 di mattina e tutto il giorno domenica e nei giorni festivi).

Se non hai l’occasione di fare la lavatrice nella fascia “F3”, puoi optare per la fascia oraria “F2” (lunedì-venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, sabato dalle 7 alle 23). Quest’ultima garantisce un risparmio inferiore rispetto alla prima, ma è comunque più economica rispetto al resto delle fasce orarie.

Quali sono le ore in cui fare la lavatrice costa molto di più? Sono quelle racchiuse nella fascia detta “F1” (lunedì-venerdì dalle 8 alle 19). Si tratta della fascia oraria in cui la maggior parte delle persone fa la lavatrice.

Probabilmente, fino ad oggi lo hai fatto anche tu, finendo per rendere la tua bolletta un salasso. D’ora in poi, sfrutta le informazioni che ti ho dato a tuo vantaggio e comincia a risparmiare.

Come sapere se hai la tariffa multioraria o bioraria?

A questo punto, potresti starti chiedendo se rientri tra le persone che hanno una tariffa multioraria o bioraria. Per scoprirlo, potresti controllare una delle bollette più recenti, su cui dovrebbe essere riportata la tariffa. In caso tu non ne sia in possesso o non riesca a trovare l’indicazione, rivolgiti al tuo fornitore di energia.