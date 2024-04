Maltrattamenti alla compagna e alla figlia di 6 mesi, arrestato

Il 02 Aprile c.a. a Cori (LT), i Carabinieri della locale Stazione, traevano in arresto un cittadino italiano classe 98 domiciliato in Rocca Massima (LT), resosi responsabile di Maltrattamenti in Famiglia ai danni della compagna, cittadina rumena classe 2000 e della figlia di mesi 6.

In particolare, la donna a seguito delle violenze subite dal proprio compagno all’interno dell’abitazione, contattava il 112 e segnalare l’accaduto e richiedeva un intervento temendo per la propria incolumità e per quella della propria figlia di mesi.

I militari intervenuti sul posto unitamente a personale del Comando Stazione Carabinieri di Sermoneta (LT) vista la flagranza del reato, e vista l’urgenza di tutelare l’incolumità della donna e della sua infante, traevano in arresto il sopracitato ventiseienne che dopo le operazioni di rito è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La donna a seguito delle violenze subite veniva trasportata presso il nosocomio locale dove dopo le cure del caso veniva dimessa con prognosi di giorni 5.