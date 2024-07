Maltrattamenti e minacce ai danni del padre, arrestato cittadino terracinese

I poliziotti del Commissariato di Terracina, nei giorni scorsi, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino terracinese responsabile di maltrattamenti ai danni del padre.

Gli agenti sono intervenuti all’interno di un condominio sito nel centro di Terracina dove era stata segnalata una persona che stava minacciando il proprio padre convivente con una sega ad arco, dietro la richiesta di denaro per l’acquisto di droga, il tutto sotto gli occhi di altri condomini.

Tutti i presenti, terrorizzati per quanto stava accadendo, si sono frettolosamente allontanati richiedendo l’intervento della polizia, mentre l’aggressore è rientrato nell’abitazione familiare.

Rintracciato dagli agenti intervenuti, l’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato dove poco dopo è giunto anche il padre, che ha denunciato l’episodio, raccontando agli investigatori della frequenza di situazioni simili.

Le dichiarazioni dell’uomo hanno trovato riscontro nel racconto dei testimoni escussi e negli elementi raccolti sul posto sul posto dell’intervento che hanno fatto scattare l’arresto in flagranza dell’uomo per i reati di maltrattamenti in famiglia.

Dell’avvenuto arresto è stato notiziato il P.M. di turno, che ha disposto che il trasferimento dell’arrestato presso il carcere di Latina a disposizione dell’A.G.

Infine è opportuno ricordare la presunzione di innocenza dell’indagato stante il predetto procedimento penale nelle fasi delle indagini preliminari.