Maltrattamenti in famiglia, divieto di avvicinamento per il compagno violento

Nel pomeriggio del 24 dicembre 2023 a Aprilia (LT) i Carabinieri della locale Stazione, durante un servizio svolto alla prevenzione e repressione del reato di violenza di genere, a seguito di formalizzazione di denuncia querela per maltrattamenti in famiglia occorsi in Aprilia (LT) limite territorio di Velletri (RM), intervenivano presso l’abitazione della stessa, fermando il compagno, un cittadino classe 88, il quale veniva sottoposto alla misura di divieto di avvicinamento alla p.o. ed allontanato dall’abitazione.