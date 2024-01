Mancata tracciabilità degli alimenti e dipendente in nero, sanzionato il titolare

Nella giornata di ieri 18 gennaio c.a. a Pontinia (LT), i Carabinieri della locale Stazione unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità, in esito a un servizio straordinario di

controllo del territorio, sottoponevano a controllo un’attività commerciale di zona, sanzionando il titolare, un Indiano classe 88 residente a Pontinia (LT) per la violazione in materia di sicurezza alimentare e degli alimenti sequestrando 150 kg di alimenti vari per la mancata della tracciabilità degli stessi, nonché per aver preso alle proprie dipendenze un lavoratore in nero.

La sanzione amministrativa ammonta a euro 7.320,00 con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale.

Il lavoratore, un Indiano classe 99 residente a Pontinia (LT), privo di documenti e successivamente identificato mediante fotosegnalamento, risultava irregolare sul territorio Nazionale e pertanto veniva invitato a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della locale Questura per regolarizzare la propria posizione.