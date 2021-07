Mancato rispetto delle ordinanze n. 31 e n. 33, intensa attività dell’ufficio di polizia municipale

È intensa l’attività di monitoraggio e verifica del rispetto delle ordinanze sindacali n. 31, in materia di pulizia e manutenzione dei fondi e terreni privati e n. 33 riguardante l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità.

“Il territorio ha risposto in modo positivo alle ordinanze emesse – dichiara il Sindaco di Spigno Saturnia Salvatore Vento -. Da anni ormai molti terreni e pertinenze private venivano lasciate all’incuria, ma grazie al buon senso di molti cittadini, e sulla pressione esercitata dall’introduzione della sanzione minima applicabile elevata a 500 euro nel caso di inadempienza, si sono raggiunti buoni risultati”.

“Ovviamente – continua Vento – non tutti i cittadini hanno la stessa cura dei propri bene e rispetto per le norme che regolano i comportamenti civici, e in questi casi ringrazio l’encomiabile lavoro del Maresciallo Ordinario Dott.ssa Mariarosaria Nardella per le attività di accertamento e verbalizzazione eseguite per il rispetto delle leggi in materia ambientale e delle ordinanze sindacali, con il supporto del Geom. Salvatore Baris dell’Ufficio Tecnico Comunale”.

“Sono circa una trentina complessivamente ad oggi, infatti, i verbali elevati a seguito del mancato rispetto delle ordinanze n. 31 e n. 33, ai quali si aggiungono le sanzioni commissionate in materia di rifiuti. L’attività di controllo del territorio è stata inoltre validamente supportata dall’Associazione di Protezione Civile e Tutela Ambientale “Angeli dell’Ambiente”, con il supporto di droni per un controllo maggiormente significativo”.

“Importante, inoltre, il monitoraggio del territorio attraverso l’uso di fototrappole per il contrasto agli incendi e all’abbandono dei rifiuti. Proprio grazie a questi dispositivi, costantemente implementati nel numero, è stato possibile individuare e sanzionare ai sensi della normativa in materia di abbandono dei rifiuti, alcuni “furbetti” irrispettosi delle più elementari regole di convivenza civile”.

“L’attività di contrasto ai fenomeni di innesco incendio, abbandono rifiuti e per la mancata cura del territorio continua – conclude il Sindaco di Spigno Saturnia – auspicando che sempre più siano i cittadini che intervengono perché rispettosi delle normative vigenti e nutriti di buon senso, e non solo sotto la spinta di sanzioni amministrative e procedimenti penali”.