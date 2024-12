Mare Fuori 5, Edoardo è morto o ci sarà ancora: ammissione ufficiale di Matteo Paolillo

Matteo Paolillo ha parlato apertamente sul futuro di Edoardo in Mare Fuori 5, rivelando se il suo personaggio sarà o meno tra i protagonisti della nuova stagione.

Dopo il grande successo delle prime quattro stagioni, la serie TV rivelazione tornerà con un quinto capitolo a raccontare le storie di ragazzi e ragazze all’interno di un istituto penitenziario per minorenni di Napoli, che nella fiction è liberamente ispirato al carcere di Nisida. Negli ultimi giorni sono emerse le prime anticipazioni su ciò che si vedrà.

I fan erano in trepida attesa per gli aggiornamenti della quinta stagione della serie TV cult che ha appassionato milioni di persone. Dopo mesi, ad oggi si ha finalmente una data certa e definitiva su quando andrà in onda Mare Fuori 5. Come accaduto nelle passate stagioni, anche la prossima arriverà dopo il Festival di Sanremo su Rai 2.

La data da segnare sul calendario è da mercoledì 19 febbraio, quando la serie sarà trasmessa in prima serata. Tuttavia, i più curiosi avranno la possibilità di anticipare i tempi, visto che gli episodi saranno disponibili in anteprima su Rai Play. In queste ore si è venuto a sapere anche quale sarà il destino di Edoardo Conte, con Matteo Paolillo che ha gelato i fan.

Mare Fuori 5, Matteo Paolillo gela i fan: la verità su Edoardo

Le prime anticipazioni di Mare Fuori 5 rivelano che ci saranno diverse new entry nel cast, con nuovi personaggi che entreranno nell’istituto penitenziario minorile e che si andranno ad aggiungere ai volti storici. Tra le conferme troviamo Carmine Recano, Maria Esposito, Lucreazia Guidone, Giovanna Sannino e Vincenzo Ferrera.

Per tutti coloro che si stano chiedendo che cosa ne sarà di Edoardo, visto il finale in bilico della quarta stagione, a togliere ogni dubbio è stato Matteo Paolillo in un’intervista a Vanity Fair, l’attore che ha prestato il volto al personaggio. È stato proprio lui a confermare che Edoardo non ci sarà nella quinta stagione, quindi probabilmente non sopravviverà.

Paolillo ha sottolineato di essere molto soddisfatto del suo personaggio, ma ha anche ammesso che “era giusto che Edoardo non la facesse franca, altrimenti si rischiava di farsi travolgere dal fascino del male”. Dunque, un cerchio che si chiude quello di Conte all’interno dell’istituto minorile, che lo ha visto protagonista per quattro stagioni.

I nuovi ingressi in Mare Fuori 5 sono Francesco Di Tullio e Francesco Luciani, che indosseranno i panni di delinquenti arrivati dal nord. Elisa Tonelli e Rebecca Mogavero, sono amiche inseparabili, anche nel commettere crimini. Ci saranno anche Alfonso Capuozzo e Manuele Velo, che rappresenteranno le due anime di Napoli: quella dei quartieri benestanti e quella della strada.