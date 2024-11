Massimo Ranieri, chi è la fidanzata Serena: differenza di età, lavoro e curiosità

Massimo Ranieri fra carriera e vita privata, chi è la fidanzata Serena e cosa fa nella vita? Ecco tutte le curiosità.

La celebre voce del panorama musicale italiano torna su Rai 1 con uno spettacolo a dir poco magico, Tutti i Sogni ancora in volo, in onda domani 6 Novembre dalle ore 21.30. Uno show che riprende i varietà dei tempi trascorsi e in cui, Massimo Ranieri, fra una storia raccontata e l’altra, omaggia il pubblico con la sua musica.

Estro musicale a parte, l’amatissimo Giovanni Calone, ha alle spalle una vita privata che lo ha visto vicino a diverse donne. Alcuni di questi amori sono proprio nati su set televisivi, come quello con l’attrice Barbara Nascimbene o quello con la cantante lirica Leyla Martinucci; mentre altri sono sbocciati dietro le quinte.

Il primo grande amore dell’artista è anche quello che gli ha lasciato un profondo vuoto dentro dopo la sua scomparsa. Franca Sebastiani è stata la donna che le ha regalato la gioia più grande: quella di diventare padre di Cristiana Calone. Nel 2015 però, Franca ha perso la vita dopo una lunga battaglia contro il cancro. Amori passati però, hanno poi lasciato spazio alla donna che ora condivide con lui la vita, Serena. Scopriamo di più su di lei.

Chi è Serena, la fidanzata di Massimo Ranieri: tutte le curiosità

Ai microfoni del Messaggero Massimo Ranieri ha parlato della sua carriera, ma anche di qualche aspetto più privato, come la sua vita sentimentale che procede a gonfie vele accanto alla dona gli regala baci e sorrisi.

A dispetto degli amori passati che Ranieri ha avuto nel corso della sua carriera, quello con Serena è un sentimento sbocciato lontano dalle luci dei riflettori. Come l’artista ha infatti fatto sapere ai microfoni del Messaggero, la sua compagna non appartiene al mondo televisivo/musicale. Al contrario, Serena è un’insegnante.

La donna è più giovane del cantante di circa 15 anni; ma la differenza d’età non è di certo un problema per due persone che si amano e condividono principi e valori comuni, oltre un forte sentimento. Motivo per il quale, al suo fianco il conduttore sente di aver trovato la sua dimensione e vivere quella relazione fatta anche di cose semplici, che nello stesso tempo regalano pace e serenità.

“Sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende e vivere pienamente l’amore di una donna. La solitudine può essere anche bella, ma in due si sta meglio” – ha detto Ranieri al microfono del settimanale, lasciando intendere di sentirsi bene, appagato e felice al fianco di Serena.