Mastercard ha i giorni contati: l’azienda elimina tutte le sue carte di credito

Mastercard alla resa dei conti: i clienti si preparano a dire addio a tutte le carte di credito, la decisione ormai è definitiva.

Fra le società di servizi finanziari note in tutto il mondo, Mastercard occupa sicuramente un posto in primo piano. L’azienda che da anni è attiva nel settore dei pagamenti si è schierata al fianco del cliente nell’intento di migliorare la sua esperienza di conversione nel passaggio dal contante alla carta di credito.

Con l’avvento e le migliorie apportate in ambito tecnologico però, anche la fatidica carta di credito fisica ha visto una vera e propria crisi. Motivo per il quale tutte le aziende attive in questo campo si sono adoperate al fine di risultare all’avanguardia e mantenere alto il numero di clienti. A questo giro però, Mastercard opera un cambiamento davvero importante con un taglio netto col passato. L’azienda dice addio alla carta di credito. Cosa accadrà adesso? Tutti i clienti che fine faranno?

Mastercard dice addio alla carta fisica: la rivoluzione del digitale

In un mondo che corre in avanti e si fa sempre più tech, anche le aziende che operano a stretto contatto con le persone debbono aggiornarsi ed essere al passo con i tempi. La digitalizzazione ormai è impregnata nel tessuto sociale, non possiamo negarlo.

Oggi, il semplice utilizzo di uno smartphone, sul quale sia stata abilitata la funzione di ‘pagamento contactless’, ha reso più comode e veloci le transazioni economiche: basta avvicinarlo al terminale di pagamento e ultimare l’acquisto. La continua evoluzione degli strumenti digitali e dei mezzi di pagamento disponibili per l’utente hanno portato l’azienda tecnologica verso un nuovo orizzonte. Ecco la novità in casa Mastercard.

L’azienda ha infatti introdotto un nuovo metodo di pagamento che si basa sull’utilizzo di token casuali e la tecnologia biometrica, atte ad aumentare la sicurezza nei pagamenti online. Così facendo, i primi, attraverso un codice univoco generato per ogni operazione, preserveranno i dati personali del cliente, e nella fase di pagamento alcun dettaglio sarà condiviso. La scansione biometrica, invece, renderà ormai superfluo l’utilizzo di carte fisiche e pin da ricordare a memoria. Un passo avanti pretenzioso, dal momento che prende in considerazione l’idea di abolire del tutto l’utilizzo di carte di credito/debito, e che si auspica possa vedere una piena realizzazione nel 2030.