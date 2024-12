MasterChef, concorrente si crede migliore di Massimo Bottura: ottiene il grembiule bianco?

Una concorrente che si è presentata alle selezioni di “Masterchef” pensa di essere migliore di Massimo Bottura, ma avrà davvero ragione? E soprattutto avrà ottenuto il grembiule bianco?

Partecipare a “MasterChef” è l’ambizione di molti, in modo particolare di chi ha una grande passione per la cucina e pensa di essere bravo tra i fornelli, per questo vorrebbe che tutto questo possa trasformarsi in lavoro, se possibile anche soddisfacente. A volte, infatti, si fa una professione soprattutto per senso del dovere e per la necessità di ottenere uno stipendio, ma non è detto che poi piaccia così tanto, al punto tale da pensare sia bello avere l’opportunità di dare una svolta alla propria vita.

Riuscire a farsi apprezzare dai giudici non è sempre così semplice, soprattutto perché superare le selezioni rappresenta solo l’inizio di un percorso destinato a diventare via via più difficile, che può mettere a dura prova anche i più bravi e coraggiosi, è bene saperlo. Non può quindi che essere importante essere sicuri di sé così da saper gestire al meglio anche eventuali critiche. A volte però si va ben oltre, al punto tale da paragonarsi agli chef di fama mondiale, forse è davvero un po’ troppo.

Il pesante paragone di una concorrente di “Masterchef”

Essere insicuri non sempre paga nella vita, pur essendo quasi naturale per molti esserlo, se ci si presenta per una gara in Tv la decisione può rappresentare una marcia in più, non è detto che sia sempre guarda in modo negativo. Ne sanno qualcosa i concorrenti di “Masterchef”, che vengono valutati dai giudici per le loro doti ai fornelli, ma non solo. Gli chef, infatti, sono consapevoli di dover dare prove difficili da superare, per questo il carattere diventa determinante, a maggior ragion quando si subisce una critica.

A volte però esistono dei casi del tutto opposti. È il caso di Mary, 30enne bergamasca che abbiamo visto in occasione della prima puntata del cooking show, quella dedicata alle selezioni. La giovane ha scelto di cucinare la Carbodulce, cappellacci di pecorino, parmigiano e guanciale, su tuorlo zuccherato con cacao e guanciale croccante, una ricetta che non è comunque semplice, a maggior ragione se ci si sente agitati.

Sin da subito lei si è dimostrata tutt’altro che timorosa di ascoltare le loro opinioni, al punto tale da definire il suo piatto “meglio di quello di Massimo Bottura“. Una frase che ha stupito Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, che hanno subito detto di non avere “mai visto una così sicura a ‘MasterChef'”. Lei però non ha minimamente indietreggiato, anzi è rimasta sicura sulle sue opinioni dicendo: “Credo in me stessa, credo nel piatto e poi ci ho messo amore e passione”.

Non solo, a conferma delle sue idee lei ha scelto uno strumento di sfruttare l’all-in, strumento che garantisce cinque minuti in più per la preparazione, ma che permette di diventare concorrenti solo con tre sì, altrimenti si va a casa. Mary ha davvero le idee chiare, sembra sapere bene cosa vorrebbe fare nel futuro e non ha esitato a dirlo: “Sono un’impiegata commerciale ma ho un sacco di ambizioni. Voglio vincere Masterchef per poi aprire un eno-bistrot con mio fratello, due cuochi in famiglia”.

Cannavacciuolo le ha così fatto una domanda esplicita, senza troppi giri di parole: “Ma tu ti senti già cuoca?“. E la risposta non è tardata ad arrivare: “Io sono cuoca, io nasco cuoca con mia mamma che a tre anni mi faceva cucinare le polpette. Tempo tre anni e lei verrà a mangiare da me nel mio ristorante – ha detto a un esterrefatto Cannavacciuolo –. Voglio una stella, voglio aprire più ristoranti in Italia. E poi puntiamo alla seconda in tutti. Così si fa. Quando tutti avranno la seconda si va alla terza”.

Alla fine la prima ad assaggiare il suo piatto è stata la chef Chiara Pavan, che ha supervisionato la prova e che è stata ritenuta idonea perché conosce bene cosa fa Bottura. Qui è arrivata però una stroncatura, il piatto non è stato ritenuto migliore, per questo Cannavacciuolo non ha potuto che ammonirla dicendo: “Quanto pesano le parole“. Nonostante questo, i tre sì sono poi arrivati, lei ora fa parte della nuova classe di “MasterChef”, non resta che attendere per vedere come sarà il suo percorso.