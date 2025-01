MasterChef Italia 14, Cannavacciuolo si fa uscire in anteprima il nome del vincitore: nome a sorpresa

MasterChef Italia 14, Antonino Cannavacciuolo commette un inaspettato errore e rivela il nome del vincitore dell’edizione corrente.

Il format va in onda ormai da diversi anni. Come tutti i talent show, sia che si tratti di cucina o più semplicemente di spettacolo, i protagonisti finiscono spesso nel dimenticatoio. Non è facile rimanere sulla cresta dell’onda, soprattutto in un mondo digitalizzato e caratterizzato da una concorrenza spietata. Esistono però delle figure che, per la loro originalità, rimangono impresse al pubblico di telespettatori. A maggior ragione se le loro gaffe e prodezze vengono condivise sul web, diventando conseguentemente virali.

Non possiamo non citare la presentazione del piatto di Letizia durante la dodicesima edizione, la quale si è rivolta a Cannavacciuolo presentando: “La mia Patong”. Pietanza che è stata definita dallo Chef come “un piatto da ospedale”. Non possiamo dimenticarci poi di Gianmarco, che nella stagione corrente ha colpito proprio il giudice partenopeo per la sua passione per gli alpaca. Il suo sogno è quello di aprire un’azienda agricola dove offrire alla clientela del buon cibo e lasciare questi splendidi animali liberi di dominare il giardino.

MasterChef 14: Cannavacciuolo svela il nome del vincitore

“Ma ce l’hai già un alpaca?” – ha chiesto Cannavacciuolo – “Comincia a prendertene uno per casa”. Nonostante Gianmarco non sia passato alla seconda fase, lo chef lo ha seguito dietro le quinte: “Mi interessa questa storia degli alpaca, ma secondo te a Villa Crespi, sinceramente, uno o due?“ – ha continuato. Un botta e risposta che sicuramente entrerà tra i momenti più iconici del programma.

“Ogni promessa è debito” – ha scritto Cannavacciuolo in una Instagram stories, che ritrae due alpaca nella sua lussuosa residenza. Non è chiaro se lo chef abbia intenzione di investire sull’idea di Gianmarco, così come se l’animale inquadrato sia un esemplare in carne ed ossa. Fatto sta che l’attenzione rivolta dal cuoco all’innovativo aspirante concorrente è saltata all’occhio dei telespettatori. È possibile che in futuro i clienti del giudice di MasterChef si trovino degli alpaca in giardino.

Non è però finita qui. Esaurita la teoria del complotto associata al cucchiaio vuoto – è diventata virale una clip che mostra come Cannavacciuolo, durante la fase di assaggio del format, si sia messo in bocca una posata non contenente alcuna traccia di cibo – se ne è sviluppata una seconda. Il giudice, di fatto, benché l’edizione corrente non si sia ancora conclusa, segue su Instagram una partecipante.

Qualcosa che è emersa immediatamente, considerando che tra i suoi followers figurano solo 182 utenti. Stiamo parlando di Sara. Sarà lei la vincitrice? Staremo a vedere.